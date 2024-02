Különleges állomásához érkezett a Debreceni SZC Vegyipari Technikum rendezvénye február 28-án. – Egészen héten egymásnak adják a kilincset a cégek, hogy a náluk lévő lehetőségekről tájékoztassanak benneteket. Ma a város vezetősége fog arról beszélni, Debrecen miért a lehetőségek városa számotokra – kezdte a diákokhoz intézett köszöntőjét Szabó Zoltán, a Debreceni SZC Vegyipari Technikum igazgatója az intézmény karrierhetének harmadik napján.

Debrecen dinamikus fejlődése munkahelyeket teremtett

A debreceni tehetségek voltak a középpontban, amikor meghatároztuk 2014-ben a város új gazdaságfejlesztési vonalát. Célunk, hogy akik itt tanulnak, itt találjanak biztos megélhetést. Nem arról van szó, hogy nem lehet külföldön tanulni, ösztöndíjjal szétnézni a világban, de szeretnénk elérni, hogy senkinek ne kelljen azért elhagynia Debrecent, mert nem kap munkát. Amikor én végeztem, nem állt rendelkezésre ennyi lehetőség, ezeket szeretném bemutatni

– vezette fel előadásának témáját Barcsa Lajos alpolgármester.

Prezentációjában bemutatta a Vegyipari tornatermét teljesen megtöltő érdeklődőknek, hogy míg Debrecen vezetősége 2014 és 2020 között a gazdaságra fókuszált, 2021-től 2030-ig a városfejlesztésé a főszerep. – Azokban az időkben, amikor még buszok jártak a Piac utcán, hiányzott a munkalehetőségek széles köre. Szerettük volna, hogy minél több ipari szereplő legyen Debrecen, hogy munkáltatóként állásokat kínáljanak, illetve hozzájáruljanak a város költségvetéséhez iparűzési adó formájában – magyarázta a diákoknak az alpolgármester. Kifejtette, a BMW érkezésével megindult a dinamikus fejlődés, célkitűzésük, hogy 2030-ra Debrecen a régió gazdasági, közlekedési, kulturális és egészségügyi központjává váljon.

Aki akar dolgozni, el fog tudni helyezkedni

Arról is beszélt, hogy jelenleg kifejezetten magas a városban a pályakezdők foglalkoztatás aránya. – Aki akar dolgozni, el fog tudni helyezkedni. Ez nem volt mindig ilyen egyértelmű, de ma már a munkáltatók versengenek a munkavállalókért Debrecenben – fűzte hozzá. Az alpolgármester arra is kitért, hogyan érte el ezt a település. Bemutatta, hogy az észak-nyugati gazdasági övezetben 650 hektár ipari területet különítettek el a BMW és beszállítói részére, és ott már most több mint ezer munkavállalót foglalkoztatnak. A déli gazdasági övezettel kapcsolatban arról számolt be, hogy a 710 hektáros területen a betöltött munkahelyek száma már eléri a 2 ezer 500-at.

A tornatermet megtöltötték a diákok

Barcsa Lajos térképen mutatta meg a diákoknak a high-tech ipari és üzleti központok lehetőségeit, és rámutatott a közelekdés sajátosságaira is. – Ezek az ipari parkok az autópályáról is elérhetőek, nem kell a kamionoknak áthaladni a városon. Ráadásul vasúton is megközelíthetők, a BMW is tervezetten teherszállító vonatokkal szállítja majd a kész járműveket – ismertette.

– Ez a tizenkét milliárd eurónyi beruházás közel húszezer új munkahelyet teremtett. Ebből eddig ötezret töltöttek be, az a maradék tizenötezer csak rátok vár – mondta az alpolgármester az előadás résztvevőinek. Hozzátette, a város nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a debreceni diákokat alkalmazzák a cégek, ezért az oktatási rendszert is dinamikusan fejlesztették az óvodától kezdve a felsőoktatásig.

Debrecenben jó élni

Barcsa Lajos arról is beszélt, hogy nem elég, ha munkát biztosít a város a lakosságnak, arra is fontos figyelni, hogy Debrecen maradjon az a város, ahol jó élni. Bemutatta, hogy számos megújult és új közösségi tér jött létre, mint például a Petőfi tér, az extrémsport-pálya a Tócó-völgyben, a Csokonai Színház és a közösségi kertek.

– A munka mellett lényeges, hogy a lakhatás is biztosított legyen. Látjuk, hogy emelkednek az ingatlanárak, ezért bérlakásprogram kidolgozását kezdeményezzük a fiatalok számára. Az önkormányzat és a munkáltató hozzájárulna a lakás bérleti díjához, amíg nem tudtok önállóan lakást bérelni vagy saját lakást vásárolni – mondta Barcsa Lajos. Végül hozzátette, ezekkel az intézkedésekkel biztosított, hogy Debrecenben van jövő.

Az alpolgármester előadása után pódiumbeszélgetést tartottak a város, az egyetem és a szakképző intézmény vegyipari együttműködéséről.