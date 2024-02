– Hogyan léptek a negyvenes éveikbe a csúcsvezető nők? – indította kérdésével az esemény aznapi utolsó beszélgetését Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Üzleti Klub vezetője.

Tomán Szabina exmodell, a Toman Lifestyle Kft. alapító-tulajdonosa elmondta, kétéves volt a kislánya, amikor elérte a negyedik ikszet. – Magabiztosan kezeltem az anyaságot. Már megvolt a vállalkozásom, nem okozott számomra problémát a korom és a ráncaim, és hogy ma már nem a külsőm, hanem a tudásom miatt keresnek – osztotta meg a résztvevőkkel.

Későn érő típus vagyok, negyvenévesen estem teherbe a harmadik gyerekünkkel, és úgy éreztem, anyaként vagyok a helyemen tizenkét éves felsővezetői karrierrel a hátam mögött

– mondta Márton Katalin, az HR Solutions Agency vezérigazgatója. Hozzátette, a kudarcok akkor jöttek, amikor szeretett volna visszamenni a munkaerőpiacra. – Mindenki azt mondta, ilyen kicsi gyerekkel ne is álmodjak róla. Úgy voltam vele, hogy akkor újratervezünk, és ha kell, elkezdem akár asszisztensként is, de ekkor meg azt kérdezték, hogy te ezzel az önéletrajzzal tényleg erre a pozícióra szeretnél jelentkezni? – emlékezett vissza. Megjegyezte, nagy könnyebbséget jelentett ebben az ellentmondásos helyzetben, hogy stabil háttér állt mögötte. – A férjem, a szüleim, a barátaim védőhálót biztosítottak. Mindig az adott helyzetben támogattak, ha harcolni akartam, biztattak, hogy csináljam, ha kivárni szerettem volna, akkor erre kaptam tőlük időt és teret – emelte ki.

Balázs Ildikó, az Auchan Magyarország Kft. vállalati kapcsolatok igazgatója elmondása szerint a harmincadik születésnapján elengedte a korkérdést, nem emiatt volt jelentős a negyvenedik. – Húszéves koromban, a hipermarketek aranykorában vettek fel a Corába egy tizenhat fős csapat élére, amit húsz év elteltével felvásárolt az Auchan. Az akvizíciós folyamat mellett egy húszéves házasságból is éppen akkor álltam fel, úgyhogy negyvenévesen kihívásokkal teli időszakot éltem meg – elevenítette fel.

Balázs Ildikó és Márton Katalin a csütörtöki rendezvényen

Forrás: Facebook / Womanext

A nők munkaerőpiaci helyzete

Tomán Szabina úgy látja, egy nő rizikófaktor a munkáltatók számára, és nem csak negyvenéves korától.

Számokkal kimutatható, hogy mennyire lelassítja a működést, ha csak nőkkel dolgozunk, főként a gyermekvállalás és az azzal járó felelősségek miatt. Ezt kellene egyensúlyba hozni, amihez partnerekre van szükség, elsősorban a férfiakra, ezt nem a kvótarendszer fogja megoldani. Az anya munkáltatója vállal mindent, neki sokkal nagyobb költség egy születendő baba, mint az apa munkáltatójának. Sok férfival beszélgettem már erről, és egyetértettek abban, hogy össze kell fogni és együtt gondolkozni a megoldáson

– adott hangot vélekedésének Tomán Szabina.

Márton Katalin abban látja még a nehézséget, hogy a magyar munkáltatói kultúra és a munka törvénykönyve sem a részmunkaidős foglalkoztatásra van berendezkedve. – Ausztriában és Németországban adókedvezményt kapnak azok a cégek, akik részmunkaidősöket alkalmaznak, ott megéri. Itthon ugyanannyiba, vagy még többe is kerül, ha két embert foglalkoztatunk négy órában, egy nyolcórás helyett, mivel így extra munkaruhára, dupla eszközökre van szükség – mutatott rá a jogi környezetre. Arról is beszélt, hogy amikor a covid idején a kékgalléros munkavállalóktól megkérdezték az egyik barkácsáruházban, hogy be tudnak-e járni dolgozni, Budapesten a nők 90 százaléka azt mondta, otthon kell maradnia a gyerekkel. – Ennek gazdasági oka is van, hiszen apa többet keres. Amíg a bérkülönbség fennáll a nemek között, ezek a problémák velünk lesznek – fűzte hozzá Márton Katalin.

– A francia vállalati kultúra is nagyon más, a nők szülés után hat héttel visszamennek dolgozni, a vezetőknek igencsak felszaladt a szemöldöke, mikor megtudták, hogy Magyarországon ez három év – mondta Balázs Ildikó. Kifejtette, a jelentős különbség ellenére nagyon befogadónak bizonyult a francia menedzsment. – Transzparens voltam velük, amikor eljutottunk oda a férjemmel, hogy gyereket szerettünk volna, megmondtam a vezetőmnek, és kértem, hogy ehhez mérten tervezzenek velem és adjanak feladatot – mondta a vállalati kapcsolatok igazgatója, aki abban hisz, hogy így lehet előremutató bizalmi indexet kialakítani.

Legyünk bátrak, ha csöndben maradunk, nem fogunk előrejutni

– biztatta a megjelenteket.

– A multik tudnak határokat áttörni és sikerutakat bemutatni – fűzte hozzá Tomán Szabina. Rámutatott, hogy a magyarok csak az 1990-es években kezdtek el vállalkozni, sokat kell még tanulni, de végre vannak női példaképek, akik már áttörték az üvegplafont. – Jó lenne ezeket a gyakorlatokat a kisvállalkozásokba is beilleszteni, de van egy elöregedett munka törvénykönyve, ami inkább az állami szférára van berendezkedve – fogalmazta meg.

Tomán Szabina keresi a lehetőségeket, hogy a nők ne számítsanak rizikófaktornak

Forrás: Facebook / Womanext

– Gyakornokként részt vettem az 1992-es munka törvénykönyve megalkotásánál, de egyetértek, sok mindenben valóban elavult. Emellett azon is érdemes elgondolkozni, hogy a mai női vezetőket jellemzően inkább férfiak segítették az útjukon. Ma milyen a helyzet, mi, női vezetők támogatjuk a fiatalokat? – tette fel a kérdést Márton Katalin a kerekasztal-beszélgetés résztvevőinek.

Az új generáció

Tomán Szabina szerint ehhez ki kell nőnie egy generációnak. – A nagyszüleink és a szüleink beletörődtek abba, ami volt, és én se néztem ki a saját vállalkozásomból évekig. Az indulás után három évvel kértem először szakmai segítséget, amikor már 500 milliós éves bevételem volt. Végül én kezdtem el nőket mentorálni, és úgy látom, a legnagyobb lemaradás leginkább az önbizalom és a piacismeret terén jelentkezik. Mi, nők szeretünk ösztönből cselekedni, de ugyanúgy kell ismernünk a konkurenciát, mint az árfolyamokat. Vállalkozóként elengedhetetlen, hogy a legjobb ügyvédünk és könyvelőnk legyen. Azt is fel kell ismernünk, hogy mi az, amiben nem vagyunk erősek, és el kell fogadni, hogy nem is kell mindent nekünk megoldani – összegezte Tomán Szabina a tapasztalatait.

Mi a nők számára a karriercsúcs?

– Mindenki kész van a hogyan látod magad tíz év múlva kérdéstől, pedig fontos, hogy legyen célunk és tudjuk, hova akarunk megérkezni – vélekedett Balázs Ildikó. Elmondta, neki most is van arról egy képe, hogy hol szeretne tartani hetvenévesen, mindig tudatosan építette az életét. – Úgy tudok versenyképes maradni, ha folyamatosan képzem magam, hat diplomát szereztem. Az elmúlt években úgy éreztem, ebből a tudásból vissza kell adnom, ezért fiatal vezetőket mentorálok, hogy segítsem őket az előrejutásban. Látom az elakadásokat, én is azt tapasztaltam, hogy az önbizalomhiány miatt bátortalanok. Felelősségünk támogatni az újabb generációt, akiknek a mai, laposabb struktúrák mellett nehezebb előrébb lépni, és a piac is nagyon gyorsan változik – fogalmazta meg a fiatalokkal kapcsolatos gondolatait.