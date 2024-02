A generációváltásról, az autóvezetés és a vezetői szerep összefüggéseiről, valamint a nők munkaerőpiaci helyzetéről beszélgettek a harmadik alkalommal megrendezett Womanext Akadémia résztvevői február 22-én a debreceni Mercure Hotelben.

A telt házas rendezvény megnyitóján Porkoláb Gyöngyi, a Womanext Üzleti Klub vezetője elmondta, beszélgetéseikkel olyan témákat is feszegetnek, amelyek a magyar gazdaságot és a társadalom különböző szegmenseit egyaránt érintik.

A kkv-szektorban a generációváltás komoly kérdéskör. Szeretnénk olyan cégeket bemutatni, ahol sikeresen mentek végbe a folyamatok. Tudjuk, nincs két egyforma vállalat, és nincs két egyforma vezető, nem biztos hogy mindenkinél ugyanaz működik, de a tapasztalatokból bárki meríthet inspirációt

– mondta Porkoláb Gyöngyi.

A sárkány éve című alkotást most láthatta először a közönség

Forrás: Kiss Annamarie

Új irány, új közösségek

Köszöntőjében emlékeztette a résztvevőket, hogy küldetésként két dolgot fogalmaztak meg az első Womanext Akadémián 2023 augusztusában: megfordítani az áramlást és közösséget szervezni vállalkozói együttműködések mentén.

– Aki szeretett volna a környező nagyvárosokból valamilyen üzleti klubon részt venni, annak a fővárosba kellett mennie. Feltettük magunknak a kérdést, hogy egy ilyen dinamikusan fejlődő régióban lehet-e olyan platformot létrehozni, ahova szívesen jönnek más településekről ide – magyarázta a Womanext Üzleti Klub vezetője.

Hozzátette, az eddigi eredmények biztatóak, a mostani esemény kerekasztal-beszélgetés partnereinek kétharmada Budapestről, a regisztrált résztvevőknek pedig több, mint harmada nem Debrecenből érkezett. Az együttműködésekkel kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetségével (FIVOSZ), illetve a nagyváradi Magyar Vállalkozónők Egyesületével írtak alá megállapodást, az utóbbi szervezettel tíz vállalkozó nőt mentorálnak.

A Womanext azonban nemcsak a küldetésekről szól, hanem kulturális tartalommal is megtölti a teret. Tavaly ősszel a második Womanext Akadémián „lebegő” kiállítást láthattunk Derencsényi István fotóiból, ezúttal pedig egy bélyeg-festészettel (stamp art) készült alkotás debütált a nyilvánosság előtt. Czimer-Szendrei Judit A sárkány éve című, 13 önálló képből készült kompozíciója a kínai-magyar diplomácia kapcsolatok 75. évfordulójának alkalmából Pekingben és Hong-Kongban is képviseli majd hazánkat, most a helyszínen egész délután megtekinthették az érdeklődők.

Czimer-Szendrei Judit stamp-artist az eseményen

Forrás: Kiss Annamarie

Inspiráló közeg

A rendezvényen megszólaltattunk néhány résztvevőt, egyikük éppen a tíz nagyváradi mentorált egyike, Drimba Carla volt. Portálunkkal megosztotta, hogy még nincsen vállalkozása, de miután elmondta az ötletét a két szervezet nagyváradi közös eseményén, meghívták, hogy kapcsolatokat gyűjthessen. – Pszichológiát tanulok, amit szeretnék stílustanácsadással ötvözni. Az foglalkoztat, hogyan tudjuk az öltözetünkkel befolyásolni a hangulatunkat, és azt, hogy mások hogyan látnak minket. Szeretnék ismerkedni, nagyon jó ennyi intelligens nővel találkozni, akik az utat már régebb óta járják, mint én. Kíváncsian várom, miket fogok tanulni, nagyon nyílt elmével jöttem – mondta a mentorált.

Terdik-Gyulai Luca főleg inspirációt gyűjteni jött, elmondása szerint egy számviteli csoport vezetőjeként minden vezetéssel kapcsolatos téma nagyon érdekli.

Olyan ötleteket keresek, amiket be tudok majd én is építeni a csoportommal való munkámba. Az előző Womanext Akadémián is itt voltam, sok olyan új gondolat érkezett, ami nem jön akkor, ha az ember nem mozdul ki a komfortzónájából és nem jelenik meg ilyen jellegű rendezvényeken

– fejtette ki.

A harmadik Womanext Akadémia Családban marad? – Generációváltás kérdései, a Vezetni, de hogyan?, valamint a Hirtelen 40! – Karriercsúcs, karrierváltás kerekasztal-beszélgetéseit Porkoláb Gyöngyi moderálta.