A BMW Group Karrieroldalán több mint 70 nyitott pozíció van, de ahogy azt korábban már többször kiemelték, egy pozícióra van, hogy több embert is keresnek. Ilyenek a kiemelt termelési pozíciók, ahova szinte minden gyártási területre keresnek termelési műszakvezetőket, csoportvezetőket és a csapattagokat, akik a folyamattechnikusok lehetnek.

Forrás: BMW Group Gyár Debrecen

Milyen végzettség kellhet a termelési pozíciókhoz?

Folyamattechnikusok esetében a feltétel a befejezett szakiskolai vagy középiskolai tanulmányok megléte, akár elektronika, villamos, automatizálási vagy mechatronikai területeken. Nem elvárás a villanyszerelő végzettség, de mindenképp előnyt jelent. Szintén előny, ha valaki rendelkezik már korábbi gyártócégnél szerzett tapasztalattal vagy dolgozott szerviztechnikusként, operátorként. Akinek van korábbi gyártási tapasztalata, de nincs szakirányú középiskolai végzettsége, hibakereső-javító munkatársként tud elhelyezkedni a BMW Group Gyár Debrecen csapatában. Ebben a két munkakörben nem elvárt az idegen nyelv, nem szükséges az angol nyelvtudás.

Forrás: BMW Group Gyár Debrecen

A műszakvezetők esetében már elengedhetetlen a minimum középszintű angol nyelvtudás. A diploma előnyt jelent és nem kötelező. A szakirányú, vagy minimum 3 év gyártásban eltöltött műszakvezetői tapasztalat mindenképp elvárás. Itt termelési területenként több műszakvezetőt is keresnek, például a Karosszériaüzembe, a Festőüzembe, a Szereldébe, de ugyanúgy mindenhova kell majd karbantartási műszakvezető is. A Karbantartás esetében nagyobb létszámban keresnek karbantartó mérnököket is, ahol már vagy villamos- vagy gépészmérnöki diploma szükséges. Az ipari mérnökök esetében ez lehet akár egyéb műszaki végzettség vagy folyamatmérnöki diploma is.

Milyen területekre keresnek még embereket?

Szintén több pozícióba és nagyobb létszámban keresnek munkatársakat az IT- és a logisztikai területekre. Logisztikai szállítmányozási specialista, konténerkezelő specialista és még további logisztikai területek mellett az IT-végzettség is jól jöhet a jövő munkavállalóinak. SAP szoftvermérnököket, Connectivity vagy Workspace szakértőket is várnak.

A keresett pozíciók között vannak még többek között metrológiai vagy auditori feladatok, biztonsági terület, mobilitás, minőségfejlesztés, méréstechnika, technológiai irányítás, szakoktatói munkakör, HR-szakértő, de a legújabb, napokban közzétett álláshirdetések között szerepel létesítménykarbantartás, mérnök és tesztelési munkakör is.

Hogyan lehet jelentkezni?

A pozíciókról vagy a vállalat életéről a BMW Group Gyár Debrecen Facebook-oldalán is lehet tájékozódni. A jelentkezéseket önéletrajzzal együtt továbbra is kizárólag a Karrieroldalukon lehet benyújtani. A toborzással kapcsolatos kérdésekkel munkaidőben a +36 52 33 1717 telefonszámon lehet érdeklődni.