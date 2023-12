A népszerű karácsonyi ételek közé sorolhatjuk a halászlevet és a töltött káposztát, továbbá valljuk be, a bejgli is elmaradhatatlan az ünnepi asztalról. Mindössze másfél hét van karácsonyig, bizonyára a vásárlási dömping még csak most fog következni, ezért is döntöttünk amellett, hogy összehasonlítjuk a közkedvelt készen kapható főételek árát az otthoni verzióval – segítve ezzel is olvasóink döntését egy nemcsak finom, de gazdaságosabb vacsorához.

Ennyi a harcsa és a ponty ára

Szerda délelőtt csaptunk egy kört a debreceni nagypiacon, ahol már érzékelhető volt, nyakunkon a szeretet ünnepe.

Forrás: Czinege Melinda

Tisztított, élő és fagyasztott hal is kapható karácsony előtt a piaci halboltban, ahol sokan nemcsak nézelődtek és érdeklődtek, hanem vásárlásra adták a fejüket. Ha a sokak által kedvelt bajai halászlét vesszük alapul, akkor a fűszereken (pirospaprika, só), és a néhány fej vöröshagymán kívül vásárolni kell bő két kiló (filézett) pontyot, illetve valamennyivel több mint fél kiló apró halat, belsőséget. Az egyik helyen a pontyfilé kilós ára 3980 forint, míg egy másik árusnál 4500 forint. A pontyszelet kilójáért 4500 forintot kérnek el, ám arról sem szabad megfeledkezni, élő halat is vásárolhatunk, úgy a ponty kilójáért 2600 forintot, a harcsáért pedig 4500 forintot kell vásárláskor kiadnunk. Ha pedig jobban szeretjük a harcsát, abból is a drágábbat, akkor számolnunk kell azzal, hogy mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, ugyanis az afrikai harcsafilé kilós ára csaknem ötezer forint, míg a folyami harcsafilé megközelíti a 9 ezer forintot.

A debreceni éttermekben is lehet halászlét vásárolni, aminek adagjáért körülbelül 3200 forintot kell fizetnünk, így talán kijelenthetjük azt, ha csak 2-3 adagra van igényünk, akkor nem rossz döntés, ha a kész ételért fizetünk, viszont akkor, ha a családtagjainkat, rokonainkat szeretnénk megvendégelni, akkor még mindig jobb, ha otthon elkészítjük az ünnepi asztalra szánt halászlevet.

Nálunk mindenki szereti a halból készült finomságokat, így mindig otthon készítjük el, ahogyan mi szeretjük. De ismerek olyanokat, akiknek a családjában csak 1-2 ember szereti, talán nekik gazdaságosabb, ha két adagot megvesznek, mintsem elkészítsenek egy nagy fazékkal, és még az ünnepek után is azt egyék

– fogalmazott a Haon érdeklődésére Varga Lászlóné, aki pontyból főzi a halászlevet.

Ki főzze a töltött káposztát?

A megkérdezettek közül a húsimádók egyöntetűen úgy vélekednek, töltött káposzta nélkül nem igazi a karácsony, ha pedig az étel alapanyagainak az árait megvizsgáljuk, akkor az is jól látszik, nem egy megfizethetetlen fogásról van szó. Egy kilogramm darált sertéscomb ára 2 ezer forint, egy kilogramm rizs már kicsivel több mint 500 forint, de az ezer forintos határt nem éri el, itt is számít az, milyen minőségűt vásárolunk.

Forrás: Czinege Melinda

A káposzta kilója 400 forint, míg a kelkáposztáé 650 forint, és ugye a fűszerekről se feledkezzünk meg, valamint a vöröshagymáról és a fokhagymáról. Akadnak olyanok, akik megbolonítják egy kis füstölt szalonnával, csülökkel az egyébként sem könnyű ételt, de ha kiszámoljuk, körülbelül 5-6 ezer forintból már egy nagy lábast meg tudtunk tölteni töltött káposztával. Ha készen szeretnénk vásárolni a hagyományos főételből, akkor hiába akarunk 3 ezer forint alatt venni egy adagot, nem igazán találunk, ugyanis a legtöbb étteremben 3300-3500 forintért adnak egy adagot, amit általában három, maximum négy kisebb tölteléket jelent.

Ebből is jól látszik, sokkal gazdaságosabb a szeretett kis konyhánkban elkészíteni, hagyni rotyogni akár 3-4 órán át is az ételt, hiszen utána egy népes család is jól lakhat belőle.

A piacon az egyik idősebb asszony – éppen káposztát vásárolt – elmondta, gyermekei meg sem engednék neki, hogy rendeljenek töltött káposztát, hiszen számukra az édesanyjuk főztje a legfinomabb.

Nálunk egy hétig is eláll a hűtőben a káposzta, sokszor fagyasztunk is le, ha nem bírjuk megenni, az egyik kedvenc főételünk

– jegyezte meg.

Forrás: Czinege Melinda

Diós és mákos bejgli

A bejgli általában sokaknak okoz otthon fejtörést, a kezdő háziasszonyok félnek attól, hogy nem jól sikerül, megreped a tésztája, rengeteg vele a munkájuk, ám lehet inkább az otthonsütés mellett döntenek, ha jobb minőségű mákos és diós bejglit szeretnének fogyasztani – ugyanis ezeknek az ára igencsak megugrott. Nem titok, már hozzá lehet jutni 1000-1500 forintért is a kész bejglihez, viszont általában azokban a töltelék vagy nem finom, esetleg túl kevés vagy a tésztájuk száraz.

A minőségi bejgliknek is utánanéztünk, amiknek a félkilós ára majdnem eléri az ötezer forintot, nos, valljuk be, ez az a pont, amikor tényleg el kell gondolkodni, hogy miként cselekszünk.

Egy rúd bejglihez olyan 15-20 dekagramm mákot és diót használunk, egy 20 dekás darált mák bolti ára 600-700 forint körül mozog, míg ugyanennyi mennyiségű darált diót 700-900 forintért megvásárolhatunk. A piacon szétnéztünk, és magyar diót 3500 forint kilós áron már találtunk, volt olcsóbban (külföldi) és drágábban is, de egy biztos, ennyiért már jó minőségű alapanyagot vásárolunk. Nyilvánvalóan a bejglihez más hozzávalók is kellenek, gondolunk itt a lisztre, cukorra, tejre, élesztőre, zsírra, vajra és tojásra, ám a fő alapanyaga mindkét közkedvelt verziónak: a mák és a dió.

Nem nehéz kiszámolni, hogy mindenféleképpen jobban járunk, ha próbára tesszük a tudásunkat, és meglepjük a családunkat azzal, hogy szívünket, lelkünket beleadva házi készítésű bejglit varázsolunk az asztalra.

– Egyre többen vásárolnak már nálunk is az ünnepekre, de a dömping most fog kezdődni. Azt tapasztaljuk, inkább az idősebb vásárlóink vállalkoznak arra, hogy otthon sütkéreznek, összevetik az árakat, meggondolják, hogy miből és mennyit vegyenek, de rendszerint amellett döntenek, hogy a legjobb tudásuk szerint maguk készítik el a finomságokat – mondta Gábor, a debreceni nagypiac egyik árusa.

Forrás: Czinege Melinda

A legtöbb belvárosi étteremben a rendelés leadásának határideje december 22-e, a megrendelt tálakat lehet elvitelre vásárolni, illetve házhoz szállítás is kérhető. A megkérdezett vendéglők megosztották kérdésünkre, nagy az érdeklődés a kész ételek iránt, egyikük kiemelte, a tavalyi év végén csaknem 250 tálat készítettek el december 24-ére.

Kicsit elmerültünk a kínálatok között, megnéztük, milyen ünnepi ajánlottak rukkolnak elő a belvárosi éttermek. Míg az egyik négy fő részére kínál hidegtálat 27 ezer 600 forintért, addig a másik a kétfős tálakat részesíti előnyben: a vegyes tálakat 10 ezer 900 forintért árulják, van halas tál 13 ezer 900 forintért, illetve kacsacombtál (4 darab comb) 12 ezer 900 forintért. Természetesen mindenki maga dönti el, hogyan szeretné emlékezetessé tenni az ünnepeket, de ha mindent összevetünk, akkor azt mondhatjuk: több személyre egyértelműen az otthoni főzés a kifizetődőbb, de két személy esetén lehet jobban megéri rendelni a karácsonyi menüt.