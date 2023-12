Immár több mint tíz éve működik a hajdúnánási önkormányzat tulajdonában a Hajdúnánási Tartósító és Építő Start Szociális Szövetkezet, amely egyrészről építőipari tevékenységekkel foglalkozik, másrészről pedig – az országban is példaértékű – rövid ellátási lánc kiépítésében van fontos szerepe, mely által a lakosságot és a közétkeztetést helyben termelt, jó minőségű élelmiszerekkel láthatják el.

A szövetkezet az elmúlt időszakban sajnos nem az általa képviselt és megteremtett értékei miatt kapott visszhangot, egyesek próbálják úgy beállítani, hogy ez nem szolgálja a város és a hajdúnánásiak érdekeit

– mondta megkeresésünkre Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere.

A városvezető kifejtette, a szövetkezet keretein belül – részben a közfoglalkoztatottak által – az önkormányzat által megtermelt ökológiai termékeket dolgozzák fel és értékesítik a helyi lakosság számára, illetve ezen termékek szolgálnak alapanyagul a közétkeztetésben is. – Választhattuk volna azt az utat is, hogy elkezdjük értékesíteni a budapesti ökopiacon, akár kétszeres áron is, de jobbnak látjuk – és ebben hiszünk is –, hogy helyben dolgozzuk fel, s helyben hasznosítjuk – mondta.

Szólláth Tibor, Hajdúnánás polgármestere

Forrás: Napló-archív

Kiállnak a megteremtett értékek mellett

Szólláth Tibor rámutatott arra is, hogy az építőipari szakembereket a közfoglalkoztatási programba bevonni, megtartani nem lehet, így foglalkoztatásukra csak a szövetkezet keretein belül van lehetősége az önkormányzatnak.

A szövetkezet az elmúlt években folyamatos fejlődésen, fejlesztésen ment keresztül, emiatt nem tudott nyereséges lenni, mostanra viszont összeállt az az üzleti modell, amivel képes lehet pozitív mérleggel működni. Ezt szeretnénk a következő testületi ülésen is megerősíteni, kiállunk ezen célok mellett

– hangsúlyozta Szólláth Tibor. Hozzátette, ezzel határozottan kiállnak amellett is, hogy a közétkeztetést és a lakosságot helyben megtermelt, jó minőségű alapanyagokkal, termékekkel lássák el, megfizethető áron.