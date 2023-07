Magyarország legszebb gyümölcstermesztő és kertészeti birtoka lett idén a hajdúnánási Kendereskert. Az önkormányzat a saját gazdaságaként hozta létre újra, és kezdte el fejleszteni a területet, ahol közfoglalkoztatásban állattartással és növénytermesztéssel foglalkoznak. Az itt megtermelt termények a Nánási Portéka Termelői Piacra, valamint a közétkeztetés konyháiba kerülnek, ahol minden hónapban legalább egyszer, teljes mértékben bioalapanyagok felhasználásával készítik a napi menüt, ezzel is közelebb hozva a gyermekekhez az egészséges táplálkozást.

A Magyarország Legszebb Birtoka verseny célja elsősorban az, hogy bemutassa hazánk mezőgazdaságának szépségét, s felhívja a figyelmet olyan gazdákra, termelőkre, akik a legmagasabb szintű szakmai munka mellett igyekeznek birtokaik szépségét is előtérbe helyezni. A verseny szervezői július 13-án látogatták meg a hajdúnánási kategóriagyőztest, ahol kisfilmeket is forgattak. A bejárásra a Hajdú Online is meghívást kapott. A versenykiírás szerint a kategóriagyőztesek közönségszavazáson vesznek részt, melyen kiválasztják a Magyarország Legszebb Birtoka 2023 közönségdíjasát, míg az abszolút győztest, az idei év Magyarország Legszebb Birtoka 2023 cím nyertesét nagyszabású gálaesten választja ki a zsűri, titkos szavazással.

Számunkra a Kendereskert már most hazánk legszebb birtoka, de ha elnyernénk a legrangosabb címét a versenynek, az az egyik koronája lenne annak a társadalmi szerepvállalásnak, amit helyben csinálunk. Úgy gondolom, ez tényleg egy olyan bázisa Hajdúnánásnak, amely nemcsak szép, de értéket is teremt, tudást ad át és szemléletet formál

– fogalmazta meg kérdésünkre Nagyné Legény Ildikó.