A mai testületi ülésen többek közt a Hajdúnánási Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2022-es év mérlegének jóváhagyása, valamint a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, Központ és Városi Bölcsőde 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatás is a képviselők asztalára kerül.

A hajdúnánási székhellyel és külön telephellyel rendelkező szociális szövetkezet jelenleg két üzletágat működtet, az élelmiszer-feldolgozást és az építőipart. Utóbbi anyagilag is sikeresnek mondható, több önkormányzati projekt gördülékeny megvalósítása köszönhető neki, míg a húsfeldolgozó jelenleg a nehéz agrárpiaci helyzetben küzd. Mindemellett a polgármester azt javasolja a testületnek, folytassa a szövetkezet a munkát.

A hajdúnánási önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálata hat településen működik, Hajdúnánás mellett Polgáron, Újtikoson, Görbeházán, Tiszagyulaházán és Folyáson is. A kis létszámú, de elkötelezett gyermekvédelmi szakemberek a népességhez mérten relatív magas esetszámmal dolgoznak, ugyanakkor a folyamatos visszacsatolás szerint eredményesen. Az önkormányzat elkötelezett a központ tevékenysége iránt.

Szólláth Tibor polgármester arról beszélt a Haonnak, miért tartja fontosnak a szövetkezet és a szociális szolgálat támogatását.

Szolidaritás

Azt gondolom, egy közösség életében az, hogy mennyire szolidáris azon tagjaival, akik valamiért hátrányt szenvednek, az bizonyítványt állít ki a közösségről, de a településről is

– hangsúlyozta a városvezető. – Amikor polgármester lettem, 12 százalék körül volt a munkanélküliség a városban. Akkor én a közfoglalkoztatásban nem terhet, hanem lehetőséget láttam, hogyan tudunk segíteni azoknak az embereknek, akik hosszabb vagy rövidebb távon munka nélkül vannak. Volt egy olyan pillanat, amikor 1100 fő volt a közfoglalkoztatási programban, melyet nagyon sokszínűvé alakítottunk ki; részét képezi a szociális szövetkezet. A belügyminisztérium annak idején azt kérte, a közfoglalkoztatási programra épülve próbáljunk meg olyan szociális szövetkezeti logikát megvalósítani, ahol azok a tagok, akik munkát végeznek, kvázi piaci alapon, de közfoglalkoztatásban megvalósult beruházásokra épülve tudnak dolgozni. Ez egy kicsit visszavezetése az életüknek az elsődleges munkaerőpiacra – jegyezte meg a polgármester.

A mi szociális szövetkezetünknek két nagy lába van, egyik az építőipar, másik a húsfeldolgozás.

Mi az elmúlt tíz évben nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az élelmiszerek rendelkezésre állásában nagyokat lépjünk. A sokak által óhajtott rövid ellátási lánc nálunk valóban rövid. Az élelmiszer-előállításunknak sok összetevője van, egyik a társadalmi rész, és ez a szociális szövetkezet szerepe, hogy tudjunk munkát adni az embereknek. Továbbá, ha nem utazik ezer kilométert az áru, akkor nem terheli a környezetet. Ritkábban beszélünk róla, de fontos az élelmiszerbiztonság is: azt látni, hogy miből mi készül, szerintem a legmagasabb szintű élelmiszerbiztonságot jelenti. Ezért is működtetjük a szociális szövetkezetet – hangsúlyozta Szólláth Tibor.

Kitért arra, több tekintetben bioterméket állítanak elő, és sokan kérdezik, miért nem viszik el azt a budapesti ökopiacra és adják el ott dupla áron. – A kérdés az, mi a cél: hogy mindenáron profitmaximalizálást érjünk el, vagy hogy a nánási gyerekek, felnőttek hozzájussanak jó minőségű élelmiszerhez, ami megfizethető számukra. Van, akinek ez dilemma, de nekem nem, én azt gondolom, a társadalmi felelősségvállalás e tekintetben fontosabb, mint a pénzügyi haszonszerzés – mondta.

Köszönet nekik

A nehézségek kapcsán arról beszélt, a piaci logikát nehezen fogadják el, akik közfoglalkoztatásban dolgoznak, emellett az is látható, hogy a professzionális élelmiszerüzemek is súlyos helyzetbe kerültek az energiaárak és egyéb kihívások okán, amik a nánási szövetkezetet is sújtják. – Abban bízom, a képviselő-testületünk arról fog majd dönteni, hogy továbbvisszük ezt az ügyet, és próbáljuk az eddigi alapelvek mentén működtetni – tette hozzá.

A város szociális szolgálatáról elmondta, az egy nagyon összetett intézmény, ahol a bölcsődétől a térségi szintű szociális gondoskodás megszervezéséig rendkívül sokrétű a feladat. – Nagy tiszteletem azoknak az embereknek, akik ebben a hivatásban dolgoznak, tudom, hogy nagyon nehéz munkájuk van. Remélem, az előterjesztés tárgyalása arról fog szólni, hogy köszönetünket fejezzük ki nekik azért, amit végeznek – mondta. – A szociális munkában igyekszünk mindenféle problémára választ adni. Sok olyan kezdeményezésünk van, mint például a lakhatási támogatás, ahol megpróbáljuk megkeresni azokat a megoldásokat, amik érdemi segítséget tudnak nyújtani a nehéz helyzetbe került családoknak – tette hozzá a polgármester.

SzT