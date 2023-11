Debrecen vezetése és az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ számára kiemelt cél, hogy támogassa és elősegítse a városban működő vállalkozások közötti piaci kapcsolatok és együttműködések erősítését annak érdekében, hogy minél több helyi kis- és középvállalkozás tudjon sikeresen becsatlakozni a vállalatok termelési és szolgáltatási értékláncába, valamint minél többen váljanak beszállítóvá az elektromobilitás, az ipar és az üzleti szolgáltatások területén. Ennek elősegítése érdekében rendezték meg a „Beszállítói Fórum – Fókuszban a régió gyártó kis- és középvállalkozásai” című rendezvényt.

Papp László polgármester köszöntő beszédében kifejtette, hogy Debrecen nagyon különleges helyzetben van. – Olyan szintű gazdaság- és iparfejlesztési folyamat, amely az elmúlt időszakot jellemzi, még nem volt. Elsősorban a nagyvállalati szereplőknek köszönhetően egy technológiai szintlépés zajlik a városban, melynek során a 21. század legfejlettebb technológiái érkeznek meg ide. Ez egy óriási lehetőség a Debrecenben működő kis- és középvállalatok számára is – fogalmazott a polgármester. Hozzátette, ha a vállalkozások nem veszik észre a lehetőségeket, akkor segíteni kell nekik ebben. Az EDC létrehozásának egyik fő célja az volt, hogy azok felé tolják az információkat, akik abból építkezni tudnak. A város vezetője arra is kitért, hogy Debrecen a 2014-20-as EU-s fejlesztési időszakban több mint kilencven milliárd forintnyi GINOP-forrást hozott el, ami komoly tétel a város gazdaságában, ugyanakkor a kkv-szektor is jelentőset lépett előre.

Forrás: Molnár Péter

– Meggyőződésem, hogy azzal a gazdaságfejlesztési folyamattal, amelyet az elmúlt években végeztünk, hatalmas piacot teremtettünk a debreceni és a régióbeli kkv-k számára. Célom, hogy ez a folyamat megteremtse azt a helyzetet, melynek eredményeként hazánk gazdasági súlypontja áttevődik Kelet-Magyarországra – emelte ki. Papp László rámutatott: meg kell tanulni együtt élni és kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket a multinacionális cégek földrajzi közelsége rejt számunkra. Ennek jegyében született meg az a gondolat, hogy az országban elsőként hoznak létre kis- és középvállalkozói parkot. Az építkezések várhatóan a jövő év folyamán kezdődhetnek el a déli gazdasági övezetben. – Debrecen az első olyan város, amely közelíteni akarja a kkv-szektor tagjait a nagyvállalati szereplőkhöz. Hiszem, hogy gazdaságfejlesztési politikánk akkor lehet sikeres, ha a termelési láncban egyre nagyobb számban vannak jelen a kis- és középvállalkozások – mondta a polgármester.

Dr. György László, a Gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos

Forrás: Molnár Péter

Dr. György László, a Gazdaságstratégiai feladatokban való szakmai közreműködésért és a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos arra hívta fel a figyelmet, hogy nem szabad félni a változásoktól. – Az emberi természet alapvetően tart az átalakulásoktól, ezért feladatunk megértetni a velünk élőkkel, hogy a fejlődés és a változás mindannyiunk érdekét szolgálja, az új lehetőségek pedig hozzásegítenek minket a jobb életkörülményekhez – hangsúlyozta.