– Tekintsünk azonban egy kicsit távolabb. A Törökszentmiklós és Kisújszállás-kelet között már építik a gyorsforgalmi utat. A következő lépés a Kisújszállás–Berettyóújfalu közötti rész lesz, és ami azon belül nagyon foglalkoztat bennünket, az a Püspökladányig terjedő szakasza. Reális esélyt látok arra, hogy a Kisújszállás-kelet–Berettyóújfalu 60 kilométerét ketté kell bontani, aminek a középpontjában Püspökladány van. Az építési engedély szintig elő kell készíteni, 2023 harmadik negyedévében a közbeszerzési eljárás megindul. A Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti rész megvalósítására 36 hónap van, tehát abból 2-2,5 év van még hátra. Nagy kérésünk, hogy amikor ott készen vannak, folytassák Püspökladány irányába. Akkorra azonban a Kisújszállás és Püspökladány közötti szakasznak késznek kell lenni engedélyekben, pénzben – fűzte hozzá Bodó Sándor.

Zajlik az előkészítés

A választókörzet 2x2 sávosításra váró útjának, a 4-es számú főút Hajdúszoboszló és Debrecen közötti, 12,1 kilométer hosszú szakasza, hozzá három darab külön szintű csomópont megépítésének kiviteliterv-szintig történő elkészítése jelenleg is zajlik. A kiviteli tervet a rendelkezésre álló építési engedély, a társadalmi és szakmai igények, valamint az időközben megvalósult, kapcsolódó út- és vasútfejlesztési beruházások alapján kell elkészíteni. A 2017-ben kiadott jogerős építési engedély megszerzése óta felmerült újabb társadalmi és szakmai igények figyelembe vételével 2021. december 21-én kötötték meg a tervezési szerződést. A módosított engedélyezési tervdokumentációt ez év június 28-án mutatták be, a végleges módosított engedélyezési terv szeptemberben lesz kész. A tervező további feladata egyebek mellett, hogy a módosított építési engedély birtokában ez év végéig készítse el a kiviteli tervet.

Egy kormányhatározat a projekt számos elemét 2022 júniusában felfüggesztette, majd az ágazati miniszter által 2023 februárjában hozott döntéssel támogatta a további előkészítését, a kivitelezését. Ehhez azonban kell a kormány döntése és forrásbiztosítása is. Amennyiben ezek megvannak, a kivitelezési közbeszerzési eljárás legkorábban 2024. I. negyedévében indítható. Az eredményes közbeszerzési eljárás esetén a vállalkozási szerződés hatálybalépésétől számítva a kivitelezés becsült átfutási ideje mintegy 32 hónap.

Szakaszosan újulhatnak meg

Ha már a vármegyénk ötös választókörzetének úthálózatának minőségemelésénél tartunk, akkor nem mehetünk el a 42-es út siralmas állapota mellett sem. Bodó Sándor képviselő tökéletesen tisztában van azzal, hogy a nemzetközi főútra bizony ráférne egy alapos rehabilitáció. Ezek kisebb szakaszokban az elmúlt években meg is történtek; Püspökladány és Báránd teljes belterületi szakaszán, és részben Földesen. Viszont a többi részen – főleg Báránd és Földes között – kátyús, gödrös, nyomvályús, döcögős, és nem egy helyen aszfalthiányos a főút. – Kérnénk mi a 42-es főút teljes felújítását és az M4-es gyorsforgalmi utat is, viszont a realitás az, hogy a kettő együtt nem megy. Így csupán a legrosszabb részek szakaszos felújítására van lehetőség a következőkben is – mondta Bodó Sándor.