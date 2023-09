A Debrecen 2030 program keretében folytatódnak városszerte a nagyfelületű útjavítási munkálatok – ezek elsődleges célja az elöregedett és tönkrement aszfaltburkolatok kicserélése, szükséges esetben az útpálya szervezeti javítása a közlekedés minőségének és biztonságának javítása érdekében.

A Kemény Zsigmond utcán 2021-ben és 2022-ben két ütemben már sor került az úttest egy-egy szakaszának megújítására. Most a harmadik ütem keretében közel 230 méter útburkolatot javítanak meg (az óvoda és a garázssor előtti szakaszon), melynek kivitelezési díja mintegy bruttó 42 millió forint – hangzott el a helyszínen tartott sajtótájékoztatón szerdán.

Forrás: Kiss Annamarie

Szegélybontás, útburkolat marás

A sajtótájékoztatón hangsúlyozták, munkálatok szeptember 4-én kezdődtek a közlekedési űrszelvénybe eső fák lombjainak metszésével, valamint a szegélycseréhez szükséges előkészítő munkákkal. Ezt követően szegélybontásra és építésre kerül sor, amit az útburkolat marása és az aknafedlapok szintbe helyezése követ. A közműszerelvények szintbe helyezése után történhet meg az új aszfalt kopóréteg terítésére. A munkák terep- és padkarendezési munkálatokkal fejeződnek be, melynek várhatóan – az időjárási viszonyok függvényében – október végére fejeződnek be. A beruházással egy időben megtörténik a parkolók rendbetétele is, mart aszfalttal terítve.

A Kemény Zsigmond utcai beruházás az ez évi debreceni nagyfelületű útjavítások második ütemébe illeszkedik. Az idei nagyfelületű útjavítások második és harmadik üteme összesen 32 útszakaszt érint, s teljes költségvonzatuk 2,2 milliárd forint.

Forrás: Kiss Annamarie

Nagy lendülettel érkeznek a beruházások

– Régi vágya az itt lakóknak, hogy az életminőség javítása érdekében a hátralévő utcaszakaszt is mindenképpen újítsuk fel, hogy élhetőbb legyen ez a városrész is. Fontos megemlíteni, az itteni óvodába rengeteg gyerek jár, akiknek a szüleinek a számára is elengedhetetlen – többek közt a parkolás miatt –, hogy mihamarabb megtörténjen az út felújítása.

A munkálatok előreláthatólag október 20-án befejeződnek, de természetesen ezt befolyásolhatja az időjárás

– fogalmazott Becsky István önkormányzati képviselő. Kiemeltve, a Sámsoni úton is zavartalanul folyik a kivitelezés, de szintén ott is kérjük a lakókat, legyenek türelemmel, az lebegjen előttük: a fejlesztések azért történnek, hogy élhetőbb legyen a városrész.

Becsky István önkormányzati képviselő

Forrás: Kiss Annamarie

Tasó László országgyűlési képviselő megjegyezte, a debreceni önkormányzat lendülete nem gyengült, nemcsak a beruházások érkeznek hatalmas dinamizmussal továbbra is Debrecenbe, hanem a komfortjavító fejlesztések is készülnek folyamatosan, ahogyan azt az elmúlt években megszokhatták a lakosok.

– Egyértelmű cél az útjavításokkal, hogy a komfortérzet javuljon. Nagyon fontos, hogy valamennyi projekt, amit elterveznek, azok forrást is kapjanak – és itt ki kell hangsúlyozni:

Debrecennek legendásan erős a gazdasági stabilitása, ugyanis a legtöbb tervét finanszírozni tudja, és amit még itt fontos kiemelni, a nagyobb beruházásaink is jól haladnak

– mondta.

Forrás: Kiss Annamarie

Hozzátette, meggyőződése, a végén mindenki elégedett lesz majd. Továbbá kiemelte, nem titkolt céljuk, hogy a lakosságot megnyerjék és a türelmüket megkapják, illetve a segítségükre is szükségük van, hiszen a közlekedésben az elegancia és a tolerancia egyre inkább fontosabb.