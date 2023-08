Egyelőre nem indulhat meg a közösségi tér fejlesztése Balmazújvároson, mert a kivitelező kiválasztásra indított eljárás sikertelen volt – derül ki az augusztus 18-i Közbeszerzési Értesítőből. A Zrínyi Miklós utcán a meglévő, kisméretű, elhasználódott aszfaltozott pályát újítaná fel az önkormányzat; a tervek szerint helyén egy új KRESZ-tanpályát alakítanak ki az új burkolattal, a szükséges burkolati jelekkel, installációkkal ellátva. Ugyanitt épülne egy gumiborításos kültéri streetball pálya, egy másfél méter magas kerítéssel körbekerített, 450 négyzetméteres alapterületű játszótér és egy kondipark is. Mindezek mellett kialakítanak egy akadálymentesített konténer mosdót, kültéri utcabútorokat, egy okospadot és 10 darab kerékpártámaszt is. Bár a felhívásra két ajánlat is érkezett, mindegyik magasabb összegrő szólt, mint amennyi az önkormányzat rendelkezésére áll.