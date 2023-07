Az elemzések, valamint a korábban megvalósult hatósági ellenőrzések és megállapítások alapján kijelenthető, hogy a Teva Gyógyszergyár Zrt. tevékenységének nincs negatív hatása a környezetre – jelentette ki Radovan Toman, a Teva Gyógyszergyár Zrt. debreceni telephelyvezetője a Cívishírnek adott interjújában. Elmondta, a gyárban dolgozók, valamint azon kívül élők biztonságát a védelmi rendszereik megléte és használata, a jogszabályok és hatósági előírások betartása, valamint a Teva globális rendszerén belül érvényes szigorú környezet-, munka- és tűzvédelmi szabályoknak való megfelelés, továbbá ezek rendszeres ellenőrzése megnyugtatóan biztosítja. A biomonitoring programban a Nagyerdő területén évente elvégzett élőhely és -világ vizsgálat eredménye alapján elmondható, hogy a gyárnak nincs negatív hatása az élővilágra.

Munkatársaik egészségének megőrzését egyik legfontosabb feladatuknak tartják.

A Teva Gyógyszergyárat az ott dolgozók és a debreceniek egészségének megőrzésével, valamint a környezet védelmével kapcsolatos kérdéseinkkel azután kereste meg a Cívishír, hogy a CATL akkumulátorgyár Debrecenbe tervezett telepítésének hírére a cívisvárosiak és az agglomerációban élők igencsak érzékenyek lettek a lakóhelyük környezetének egészséges voltának megtartására. A Teva pedig azért is kerül mindinkább az érdeklődésük középpontjába, mert a gyógyszergyár Debrecentől északra fekszik, közel a lakott területekhez, és az üzem helyzete azért is különleges, mert a természetvédelmi oltalom alatt álló Nagyerdő területén fekszik.

Milyen jellegzetességei vannak a debreceni Teva-gyár energiafelhasználásának? Az energiát honnan, milyen forrásból biztosítják?

A Teva Gyógyszergyár Zrt. kiemelten figyeli az energia felhasználását, az elmúlt években számos projekt valósult meg azzal a céllal, hogy csökkentsük a gáz- és villamosenergia szükségletünket. Ezen a téren tett erőfeszítéseinkért 2020-ban „Energiahatékony Vállalat” elismerésben is részesültünk. A világ egyik vezető generikus gyógyszergyártójának stratégiai telephelyeként működő debreceni egységünkben hatóanyaggyártás és késztermékek előállítása is történik. A folyamatos betegellátáshoz szükséges technológia működtetésére energiafelhasználásunkat a nemzeti villamos hálózatból 100 százalékban zöld, azaz megújuló energiából fedezzük, amellett hogy földgázból saját termeléssel is állítunk elő energiát. Gyógyszergyárunk energetikáért felelős szakemberei folyamatosan dolgoznak a rendszereink megújításán, továbbá hogy a megfelelő karbantartás mellett biztosítsuk azok minél hatékonyabb működését. Az energia fogadására alkalmas berendezések és eszközök a telephelyünkön találhatók. Állandóan keressük az új megoldásokat, így például vizsgáljuk a „hulladékhő” felhasználásának módját is, és folyamatosan térképezzük fel az egyéb megújuló energiaforrásokat. Az említetteken túl tavaly indítottuk útjára a „Legyünk ökofrankók!” elnevezésű vállalati kampányunkat is. Az ismeretközlő program célja, hogy munkatársaink figyelmét fokozottan felhívjuk környezetünk óvásának és védelmének fontosságára, nemcsak a telephelyen, hanem otthon is.

Kellett-e, valamint idővel kell-e az energia fogadására, szétosztására alkalmas eszközöket, berendezéseket telepíteni? Ha igen, ezek a gyár területén vagy azon kívül helyezkednek-e el?

A gyár 70 évvel ezelőtti telepítése óta folyamatosan újítjuk rendszerünket az energiahatékonyság érdekében, de minden a telephelyen belül helyezkedik el. A jövőben is elképzelhető, hogy az energia fogadására, szétosztására alkalmas, és valamennyi környezetvédelmi szabálynak és „zöld” elvárásnak megfelelő eszközöket, berendezéseket kell majd létesíteni.

Milyen eljárásokat vezettek be, energetikai eszközöket telepítettek a gyár zöldítésére? Egyáltalán, lehet-e zöldíteni a Tevában folyó tevékenységet? Ha igen, milyen eszközökkel és milyen határig? Ebben a folyamatban hol tartanak napjainkban?

Akcióinknak köszönhetően – mint azt fentebb említettük – 2020-ban elnyertük az Energiahatékony Vállalat díjat, mert a nemzeti Virtuális Erőmű Program keretében jelentős energiamegtakarításokat értünk el. Most pedig a Gyármentő Programban várjuk erre a forrásokat, mert igen, lehet még zöldíteni energiafelhasználásunkat, -előállításunkat. Nagy erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy a villamosenergia-ellátásunk mellett a hőigényünket is hulladékhő felhasználásból és egyéb megújuló energiából fedezzük. A Teva Gyógyszergyár Zrt. ESG (környezeti, társadalmi és irányítási) küldetése és programja nyilvános, internetről letölthető, nagyszabású nemzetközi program, ami 2030-ig tart és különböző elemekből áll. A program az üvegházhatású gázkibocsátás csökkentésétől kezdve a természetvédelmet célzó tevékenység intenzitásának növeléséig sok mindent magában foglal. Örömmel tájékoztatjuk arról az olvasókat, hogy az elmúlt öt évben a tervet meghaladó mértékben sikerült csökkentenünk a szén-dioxid kibocsátásunkat. Mindezekből jól látszik, hogy a gyógyszergyártással és a gyógyszeralapanyag-gyártással összefüggő tevékenység „zöldíthető”. A Teva az elmúlt években ezen a területen is komoly eredményeket ért el, és a jövőben is erre törekszik. Jelszavunk: „Környezetbarát gyógyszergyártás”. A hivatalos magyar weboldalunk is tartalmazza az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkat, ideértve a legutolsó, 2021-es Biztonsági jelentésünket is.

Naponta mennyi és milyen minőségű vízre van szüksége a gyárnak? Ezt milyen forrásból, forrásokból biztosítja?

Telephelyünk technológiai és hűtési vízigényét nagyobb részben a Debreceni Vízmű Zrt.-től, kisebb részben saját kutakból származó vízzel fedezzük. A vízminőség az előírásoknak megfelelő hálózati ivóvíz, valamint kútvíz minőségű. A gyógyszeriparban alkalmazott szigorú előírásoknak megfelelően a gyógyszertermékekbe kerülő ivóvizet speciális rendszerekkel tovább szűrjük, finomítjuk és a rendszert szanitizáljuk, fertőtlenítjük.

A tendenciákat tekintve hogyan alakult a vízfogyasztás nagysága az elmúlt évtizedben? Mi várható a következő években? Ha növekszik a vízigény, a jelenlegi forrásaik elegendőek lesznek-e, avagy bővíteni kell a lehetőségeket?

Az elmúlt években csökkent a vízfelhasználásunk, jól látható a trend, megküzdünk minden csepp megtakarításáért és mindent megteszünk, hogy tartsuk ezt az irányt. Nem tervezzük bővíteni az ivóvízhálózati kapacitásainkat.

A keletkezett „szennyvíz” milyen besorolású? Lehet-e az, illetve lehet abban veszélyes hulladék besorolású anyag? A gyár tevékenysége során mekkora mennyiségben képződik szennyvíz, hulladékvíz, és a kommunális folyamatok mekkora mennyiségű szennyvizet termelnek? Hová kerül a Teva szennyvize a gyártásban felhasznált, valamint a tovább nem hasznosítható ipari víz? Ha helyben tisztítják, akkor a hátramaradó hulladékot semlegesítésre, ártalmatlanításra hová szállítják el? Milyen minőségűnek kell lennie a távozó szennyvíznek? Milyen elemektől, anyagoktól kell megtisztítani a szennyvizet? A gyárból kerülhet-e szennyezett víz a talajba? Ha nem, akkor mi, milyen védelmi rendszer biztosítja, hogy ez ne is történjen meg?

Működése során a Teva Gyógyszergyár Zrt. kiemelt hangsúllyal kezeli a rendelkezésre álló erőforrások – ideértve a víz – felhasználását, tisztítását, és amennyiben lehetséges, újrahasznosítását is. A vállalatok számára a felhasználható víz mennyiségét az úgynevezett vízjogi üzemeltetési engedély tartalmazza. Folyamatosan törekszünk vízfelhasználásunk csökkentésére, amelynek köszönhetően az elmúlt években megvalósult kapacitásbővítő beruházásaink mellett is sikerült mérsékelnünk vízfelhasználásunkat. Tervben lévő további fejlesztéseinkhez sincs szükség jelentősen több vízre, így jelenlegi vízforrásaink kapacitása hosszabb távon is elegendő.

A keletkezett ipari szennyvizet már telephelyünkön előkezeljük, ezt a cégünknél több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező munkatársaink felügyelik. Ipari szennyvizünk jellemzően olyan szerves és egyéb anyagokat tartalmaz, amelyek a hagyományos szennyvízkezelő eljárásokkal könnyen és nagy hatékonysággal tisztíthatók.

– Az előkezelésből származó szennyvíziszapot annak kezelésére engedéllyel rendelkező cégnek hulladékként adjuk át. A telephelyünkről távozó előkezelt ipari szennyvíz hatóság által előírt küszöbértékkel szabályozott, azt független és akkreditált laboratórium ellenőrzi folyamatosan. Ezen mérések szerint az elmúlt években határérték túllépésünk nem volt, sem a telephelyünkről származó víz mennyiségének, sem annak minőségének tekintetében. A kommunális, valamint az előkezelt ipari szennyvizet a Debreceni Vízmű Zrt. települési szennyvíztisztító telepén tisztítják tovább a megfelelő mértékig. Technológiai lépéseink és folyamataink tervezése során az a legfontosabb szempontunk, hogy működésünket a környezetünkkel összhangban végezzük.

A fennálló rendszerünk a garancia arra, hogy semmilyen módon nem kerülhet a talajba szennyező anyag.

– Hatósági engedélyeink előírásai, valamint az azoknál szigorúbb nemzetközi Teva-előírások megkövetelik a különböző rendszereink megfelelő állapotát, karbantartottságát, amelyet a hazai hatósági és a globális belső auditok során kiemelten ellenőriznek is. Folyamatosan törekszünk a működésünk során keletkezett hulladék csökkentésére is mindamellett, hogy valamennyi hulladékunkat elkülönítetten gyűjtjük és engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodási cégnek adjuk át további kezelésre. A hulladékok mennyiségének csökkentésére a legjobb példánk az oldószer-visszaforgatás, amellyel elértük, hogy az éves szinten felhasznált oldószerek 85 százaléka visszaforgatott, ezzel is csökkentve a hulladékok mennyiségét, a hulladék szállításának környezeti hatásait. Az oldószerek visszaforgatásával az oldószerhulladékunk az évekkel ezelőttinek közel harmadára csökkent.

Milyen útvonalon történik az alapanyag és a készáru szállítása? Ez naponta hány gépjárművet jelent?

A felhasznált anyagok beszállítása és a késztermékek kiszállítása közúton, különböző útvonalakon történik, a gépjárművek száma napi szinten jelentősen eltér.

Potenciálisan szennyezi-e a levegőt a gyár? Ha igen, akkor milyen anyagok, mekkora mennyiségben történő kibocsátásával? A gyártás során melyik fázis veszélyes leginkább a levegő tisztaságára? Mi mindennel védik a dolgozók, a környéken lakók egészségét? Milyen szűrőrendszert alkalmaznak a levegőszennyezés megakadályozására? Ha kijut(hat) a gyárból levegőt szennyező anyag, akkor az nyilván határértéken belüli mennyiség lehet csak. Viszont a növényekre lerakódva, azokban felhalmozódva már nagyobb dózisban gyűlhet össze. Valós veszély ez? A gyár területén alkalmazott levegőszűrőkben összegyűlt káros anyagoknak mi lesz a sorsa? Hová szállítják, hol semmisítik, ártalmatlanítják azokat?

Környezet-, munka- és tűzvédelmi kérdésekkel külön szervezet foglalkozik nálunk és amennyiben szükséges, külső szakértőket is bevonnak a munkába. A levegő tisztaságának érdekében a gyógyszeripar vonatkozásában elérhető legjobb technikákat alkalmazunk, melyeket az úgynevezett egységes környezethasználati engedélyünk tartalmaz. A környezetvédelmi szempontok alapvető értékek a Teva számára, különféle leválasztóberendezéseket használunk annak függvényében, hogy milyen anyagot kell eltávolítani.

Ezeknek a berendezéseknek a hatékonyságát rendszeresen ellenőriztetjük független, akkreditált laboratóriummal és a mérésekből kiderül, hogy a hatóság által előírt kibocsátási határértéknek minden esetben megfeleltünk.

– Működtetünk egy úgynevezett biomonitoring programot is, amelynek keretében évente több alkalommal természetvédelmi szakértő járja be a telephelyünk körüli Nagyerdő-területeket és megvizsgálja a kijelölt növény- és állatfajok jelenlétét, állapotát. A vizsgálat eredménye megmutatja, ha a telephelyen végzett tevékenységnek bármilyen hatása van a vizsgált élőlényekre. A rendszer több mint 10 éve működik, és a vizsgálati eredmények alapján elmondható, hogy a gyárnak nincs negatív hatása az élővilágra.

Munkatársaink egészségének megőrzését egyik legfontosabb feladatunknak tartjuk. Ennek biztosítására különböző mérnöki megoldásokat (például: zárt technológiák, speciális légtechnikai rendszerek) alkalmazunk, illetve a legmagasabb védelmi képességű egyéni védőeszközöket biztosítjuk munkatársaink számára.

– A különböző munkakörnyezeti hatásokat pedig folyamatosan monitorozzuk. Telephelyünkön minden műveleti lépés pontosan szabályozott, biztonságtechnikai szempontból ellenőrzött és jóváhagyott. Munkatársaink a technológiák működtetéséhez kimagasló szaktudással rendelkeznek és annak naprakészen tartására rendszeresen technológiai és biztonságtechnikai oktatásokon vesznek részt. Karbantartó csapataink felügyelik rendszereink, eszközeink, berendezéseink állapotát és szükség esetén elvégzik a karbantartásukat, javításukat a biztonságos működés érdekében. Bármely rendszerből kikerülő hulladékot a hulladékokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően hulladékként kezelünk és azt egy hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalathoz szállíttatjuk. A veszélyes hulladékokat ártalmatlaníttatjuk.

A gyár elhelyezkedéséből adódóan milyen irányúak a lejtési viszonyok? Azaz az esetlegesen a talajba jutott szennyeződések elérhetnek-e lakóterületeket? Milyen potenciális szennyezőforrások, -elemek kerülhetnek a gyárból a talajba? Amennyiben a talajba kerülnek szennyezőanyagok, azokat milyen módon lehet ártalmatlanítani, a talajvízzel történő terjedését megakadályozni?

A Teva által kialakított technológiák, valamint a környezetvédelmi és iparbiztonsági védelmi rendszerek (például létesítményi tűzoltóság) és intézkedések folyamatos működtetése, és azok hatósági ellenőrzése révén minimális a kockázata annak, hogy a talaj szennyeződhessen vagy szennyezőanyagok jussanak el lakóterületekre. Az esetlegesen talajba jutó anyag sem érheti el a lakóterületeket. Ha a hatékony védelmi rendszerek folyamatos működése ellenére szennyeződés jut ki a gyár területéről, a terület azonnali mentesítéshez számos gyorsan elérhető technológia áll rendelkezésre, a védekezés módja és rendje részletesen kidolgozott, szabályozott, hatóság által jóváhagyott.

Volt-e már a gyár történetében példa levegő-, talaj- vagy vízszennyezésre? Ha igen, azok milyen nagyságúak, veszélyességi fokozatúak voltak? Mikor történtek azok? Milyen monitoringrendszer védi a káros hatásoktól a gyárban dolgozók, a gyáron belüli környezet, a gyáron kívül lévőket és az ottani környezet tisztaságát? Az ellenőrzések során milyen gyakorisággal gyűjtik az adatokat? Mutatnak-e, mutattak-e ki szennyeződést a gyáron belül és azon kívül? Ha igen, akkor az mi? Mennyire veszélyes?

Környezetünk állapotának megóvása alapértékünk, működésünket ezzel összhangban végezzük. Debreceni telephelyünket 1995-ben vásárolta meg a Teva, de a Pallagi úti gyógyszergyártás ennél sokkal hosszabb múltra tekint vissza. Meg kell említeni, hogy az 1970-es évekig a területen folytatott tevékenység nem feltétlenül felelt meg a mai környezetvédelmi elvárások szigorú követelményeinek.

A Teva azonban korábban és jelenleg is minden esetben a magyar és uniós környezetvédelmi jogszabályoknak, valamint a hatóságok rendelkezéseinek megfelelően működik, a jogszabályok és a hatóságok által előírt gyakorisággal és módon ellenőrzi az esetleges környezeti hatásokat, ideértve a felszín alatti vizet, a levegős pontforrásokat, a környezeti zajt, a kibocsátott szennyvizet, az ártalmatlanításra küldött hulladékot, valamint a környező élővilágot is.

Az elemzések, valamint a korábban megvalósult hatósági ellenőrzések és megállapítások alapján kijelenthető, hogy a Teva Gyógyszergyár Zrt. tevékenységének nincs negatív hatása az ott dolgozókra és a környezetre. A gyáron kívül élők biztonságát a védelmi rendszereink, a jogszabályok és hatósági előírások betartása, valamint a Teva globális rendszerén belül érvényes szigorú környezet-, munka- és tűzvédelmi szabályok megléte, továbbá ezek rendszeres ellenőrzése megnyugtatóan biztosítja.