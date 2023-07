Uniós forrásból fejlesztette gyártási technológiáját a debreceni IL-PE Kft. Három új, a legmodernebb technológiát használó fröccsöntő gépet szereztek be, továbbá napelemes rendszert telepítettek és olyan informatikai rendszert építettek ki, amely a termelés hatékonysága mellett az optimalizált energiafogyasztást is elősegíti. A fröccsöntéses technológiával előállított háztartási műanyag termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cég legújabb fejlesztéseit július 7-én mutatták be.

Örömteli napok ezek számunkra, hiszen tegnap is és ma is egy debreceni családi vállalkozásnak a fejlesztéséről számolhatunk be. Itt egy közel félmilliárd forintos beruházást csodálhatunk meg. Az IL-PE Kft. egy nagyon jó példa arra, hogyan is kell a 21. században egy debreceni kis- és középvállalkozásnak az aktuális piaci igényekhez igazodnia

– fogalmazott köszöntőjében Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere.

Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere

Mint kifejtette, ezzel a fejlesztéssel is többféle kritériumnak tud a cég megfelelni: a fenntarthatóság jegyében napelemeket helyeztek el az épületekre, továbbá a hatékonyságnövelés érdekében folyamatosan új gépeket szereznek be, és olyan informatikai rendszert is beüzemeltek, amelynek keretében folyamatosan monitorozhatják az energiafogyasztást és az aktuális piaci árakhoz viszonyított termelést.

Egy-egy ilyen fejlesztéssel ki lehet mondani, hogy a debreceni kis- és középvállalkozások valóban alkalmasak arra, hogy az idetelepülő nagyobb cégek beszállítóivá váljanak. Emiatt már folyamatban van annak a beszállítói fórumnak a szervezése, amelyet ez év őszére tervezünk

– hangsúlyozta az alpolgármester. Végül kiemelte, hogy az EDC Debrecen által szervezett B2030 programon is részt vettek az IL-PE képviselői, melyen a legmodernebb menedzsment technikákat tanulhatták meg.