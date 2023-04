Egésznapos konferenciát tartott csütörtökön a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ) a Nagyerdei Stadion sajtótermében. A szakmai fórumon az iparág kihívásait vitatták meg, előtérbe állítva az energiapiac helyzetét és a foglalkoztatást.

Nyirő József, a MAJOSZ elnöke köszöntőjében kiemelte, a szövetség kiemelten fontosnak tartja, hogy az ország nyugati és keleti régiójában egyaránt programokat valósítsanak meg és aktívan tevékenykedjenek.

Céljuk, hogy együttműködés jöjjön létre a járműipari szereplők között, „fogaskerékként összekapcsolva” az oktatást, a munkaerőpiacot és a tagvállalatokat.

Nyírő József, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége elnöke

Versenyben

– A debreceni járműipar jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt tíz évben. A gazdasági eredményeket tekintve 17 ezer 500 új munkahelyet hoztunk létre, valamint 4,5 ezer milliárd forintnyi működő tőke érkezett a városba. Ennek jelentős részét az autóipar képviseli foglalkoztatás és tőkebeáramlás tekintetében is – vázolta fel beszédében Barcsa Lajos.

Az alpolgármester fontosnak nevezte, hogy az oktatási rendszert az ipari igényeknek megfelelő mederbe tereljék. Mint fogalmazott, Debrecen a régiókkal vívott autópari versenyt az iskolapadból szeretné megnyerni.

Hozzátette, az oktatás mellett a közlekedés fejlesztésére is kiemelt figyelmet kell fordítania a városnak, így a tömegközlekedésre, a repülőtér fejlesztésére is hangsúlyt helyeznek.

Megemlítette, az elmúlt években megjelentek az akkumulátoripari szereplők is Debrecenben. Úgy véli, amikor sorra jelentik be az autógyárak, hogy elektromos járművek gyártására állnak át, egyértelmű, hogy az akkumulátoriparnak is teret kell adni. Mint mondta, ellenkező esetben az autógyárak sem lesznek érdekeltek abban, hogy a debreceni telephelyeiket fejlesszék.

Barcsa Lajos alpolgármester

Kilépni a függőségből

Kutnyánszky Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosa előadásában Magyarország energetikai helyzetképén keresztül mutatta be, milyen kihívásokkal néz szembe a lakosság, a vállalkozások és az önkormányzatok, emellett felvázolt egy jövőképet, hogyan lehet az energiafüggőséggel szemben egyfajta szuverenitást elérni.

Mint mondta, a kormány energiapolitikája kiemelt figyelmet fordít az ellátásbiztonságra, a megfizethetőségre, a növekvő igények kiszolgálására és a fenntarthatóságra. Leszögezte, az olcsó energiák ideje lejárt. Úgy fogalmazott, az energiaszerktorban a diverzifikációra kell törekedni új beszerzési útvonalak és új energiaforrások beemelésével. Hangsúlyozta, a lakosság energiabiztonsága mellett a kormány célja az is, hogy a vállalkozásokat energiahatékonyabbá tegye.

Magyarország energiafüggőségben szenved, 2021-ben 76 százalék volt hazánk energiaimport kitettsége, ebből 87 százalékos aránnyal a földgázé a legmagasabb

– mondta. Hozzátette, ez nem magyar sajátosság, Európa földrajzi adottságait tekintve energiahordozókban szegény. Szerinte nem jó hozzáállás, hogy Európa a földgázfüggőséget LNG- vagy palagáz-függőségre cserélje, sokkal inkább megfelelő válasz az energiaszuverenitás.

Kutnyánszky Zsolt, az Energiaügyi Minisztérium miniszteri biztosa

Az elektromos energia a jövő

Kutnyánszky Zsolt szerint a kalkulációk alapján az ország villamos energia fogyasztása 2030-ra másfélszeresére nőhet. Ebben fontos szerepet fog játszni Paks 2, a napelemkapacitások folyamatos becsatlakoztatása, szélerőművek építése, energiatároló szerepet betöltő akkumulátorok telepítése, valamint folyamatban van két zárt láncú gázturbinás erőmű megépítése is.

Előre vetítette, mivel az elkövetkező években a fogyasztás tekintetében a villamos energia aránya lényegesen nőni fog, elengedhetetlen az alternatív energiaforrások növelése ahhoz, hogy ezt rugalmasan lehessen kezelni.

Így a biomassza, a biogáz, a hulladék és a hidrogén felhasználása is teret fog nyerni. A miniszteri biztos szerint a jövő mindenképpen a villamos energiáé, amiből míg 2021-ben 36 százalékot importáltunk, ezt a függőséget 2030-ra egy százalékra csökkentenék.

