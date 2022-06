Debrecen nemcsak az autóipar szereplői számára lehet vonzó célpont, hanem regionális szerepe is elvitathatatlan. Ön gyakran fordul meg itt, hogyan értékeli a cívisváros fejlődését?

Debrecennek az a hatalmas nagy előnye, hogy az ipari tradíciók és az egyetemi kapacitás maga köré tudja vonzani a gazdasági fejlődéshez szükséges valamennyi elemet. Most is látszik már, hogy a BMW egyrészt az egyetemmel, másrészt pedig már három középiskolával is nagyon szoros együttműködést épített ki. A nemzetközi iskola és a repülőtér megléte lehetővé teszi, hogy a város nemzetközi kitekintésben értékelje saját magát. Nem véletlen, hogy a Financial Times úgy értékelte, hogy Közép-Európában a kisvárosok között a legvonzóbb beruházási környezetet kínálja. A városban és a környékén már élnek annyian, hogy munkaerőpiaci szempontból is ki tudja szolgálni az ide települő nagyvállalatokat. Nagyon fontos, hogy az ország keleti felében legyen egy közép-európai mércével mérve is nagyobbnak számító város, amely a nemzetközi beruházási térképen egyértelműen látható. Debrecen ezt már megugrotta, most pedig innen kell szépen lépésről lépésre haladni előre.

Míg korábban a pandémia, most a háború árnyéka vetül hazánkra. Energiaellátási szempontból lehetnek aggályaink?

„Átment” a hatodik brüsszeli szankciós csomag. Hosszú csatát vívtunk, de megérte. Megérte ellenállni a nyomásgyakorlásnak, megérte szembemenni a nemzeti érdekeink feladását követelő mainstreammel, és megérte elviselni számos európai politikus és újságíró hazug vádjait. Megérte, mert a csővezetékes szállításnak adott szankciós mentességgel meg tudtuk védeni hazánk energiaellátásának biztonságát. Ha nem harcoltunk volna, akkor ellehetetlenült volna Magyarország kőolajellátása, és a gazdaság leállt volna.

Illetve fontos, hogy felgyorsítottuk a paksi atomerőmű beruházását, hiszen ha az elkészül, akkor hatalmas lépést teszünk előre annak érdekében, hogy megközelítőleg önellátóak tudjunk lenni a villamos energia terén. Továbbá annyira felgyorsítottuk a napenergia-beruházásokat, hogy a jelenlegi 3000 megawattos kapacitás megduplázása az előre tervezett 2030-as év helyett már 2025-ben meg fog történni. Az energiaellátás biztonsága ma egyáltalán nem természetes – mint néhány évvel ezelőtt –, ezért dolgozni és küzdeni kell. Mi időben hoztuk meg azokat a lépéseket, jól vállaltuk fel azokat a pozíciókat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt a biztos energiaellátást meg tudjuk tartani.

Milyen kihívások vannak még?

Ha egy országban háború van, akkor az természetes, hogy a szomszédban komoly biztonsági kockázatokat okoz. A biztonságnak nemcsak a fizikai aspektusát kell érteni, hanem a gazdasági és energiaellátási aspektusát is. Magyarország komoly erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy megvédje saját magát, és komoly erőfeszítéseket teszünk azért, hogy megvédjük a magyar embereket mind fizikailag, mind gazdaságilag, mind az energiaellátás szempontjából. Emellett pedig minden idők legnagyobb humanitárius programját hajtjuk végbe. Már 740 ezer felett van a Magyarországra érkezett menekültek száma. Debrecen is fontos szerepet játszik: a Nemzetközi Vöröskeresztnek a regionális logisztikai központja itt jött létre. Innen látja el az ukrajnai tevékenységét nagy mértékben a Vöröskereszt. Ez annak köszönhető, mivel Magyarország nem szállít fegyvereket Ukrajnába. Ezért a magyar-ukrán határátlépés humanitárius szállítások szempontjából biztonságos. Továbbra sem szállítunk fegyvereket, továbbra is elítéljük a katonai agressziót, és kiállunk az ukránok mellett, de számunkra Magyarország és a magyar emberek biztonságának garantálása a legfontosabb feladat. Ennek megfelelően hozunk döntéseket a gazdaságvédelem és az energiaellátás biztonsága tekintetében is.

Vass Kata