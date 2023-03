– Amit az egykori középiskolám mai diákjainak tovább tudok adni az az, hogy a Péchyben megszerzett tudás alkalmazásakor nemcsak abban gondolkodhatnak, hogy a jövőben építkezéseken dolgozhatnak szakemberként, hiszen ez az intézmény ennél sokkal többrétűbb alapképzettséget ad nekik. Az építőipar szerteágazó tevékenység, sokféle munkafolyamatból áll. Ilyen például az anyagismeret, a tervezés, az építkezés, a kereskedelem, és hogyha mindezeket jól megtanulják az iskolában, akkor a szakmájukban az élet számos területén el tudnak helyezkedni – vallja Rácz Gergő, a Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Technikum néhány évvel ezelőtt végzett diákja. Aztán hozza a saját példáját. Ő épületgépész technikusként most egy szerszámokkal és gépekkel foglalkozó cég kelet-magyarországi területi képviselője. Hangsúlyozza: a Péchyben végzett diákok előtt is nyitva áll az ajtó, akár úgy is, hogy valamelyik cég területi képviselői legyenek.

Nyelvismeret, külföldi tapasztalat

Tekintsünk azonban vissza, honnan is indult az egykori péchys diák. Mint mondja, a pályaválasztás számára nagyon sima ügy volt, hiszen édesapja az építőiparban dolgozott, és már egészen kicsi gyermekkorától kezdve követte munkásságát. Így szinte belenőtt az iparágba. Figyelte az építőipari tevékenységeket, és amikor a pályaválasztásra került sor, egy percig sem volt kérdéses, hogy az általános iskola befejeztével a Péchy Mihály Építőipari Technikumban tanul tovább. Főleg a műszaki irányú érdeklődése miatt az épületgépészet szakirányt választotta.

Forrás: Rácz Gergő

Szeretettel gondol vissza iskolájára, és örül, hogy a Péchyben az iskola különleges időszakában lehetett diák, hiszen a tanári és oktatói karban akkor zajlott le egy generációváltás. Több idős tanár nyugdíjba ment, helyettük fiatalok érkeztek, ezért mindkét korosztály szemléletét, tanítási módszerét megismerhette, alkalmazkodhatott azokhoz. Ezért is teltek változatosan és tartalmasan a középiskolai évei. Mint az számára később kiderült, ez is egyik hasznos hozadéka volt tanulmányainak. A gyakorlati oktatást kezdetektől nagyon szerette; ugyanakkor már alsóbb évesen látta, hogyha technikus szeretne lenni, akkor fejlődnie kell. A technikusi képzésen már sokkal több volt a gyakorlat, a tananyagnak körülbelül 40 százaléka, míg az érettségi előtt ez csak mintegy 20 százalékot tett ki. Rengeteg műszaki ismeretet sajátított el a középiskola hat éve alatt. Tanulmányaiban a középmezőnyhöz tartozott, viszont mindig gyakorlatias volt. Kifejezetten szerette a szakmai órákat. A Péchyből két tanárára emlékszik vissza nagy-nagy szeretettel.

Kozma Ferenctől a technikusi képzés ideje alatt a fémipari és elektrotechnikai alapismereteket sajátította el. Kozma tanár úrnak a stílusa, a karakánsága, a határozottsága ragadta meg, és persze az, ahogyan diákjaihoz viszonyult. A másik tanár Józsa Imre, aki a fiatalabb generációt képviselte. Tőle rengeteg újdonságot tanulhatott. Őt kiváló emberként jellemezte Rácz Gergő, olyan tanárnak, aki tudott a lelkükre hatni, és mindenki kedvelte az évfolyamon.

– A technikum befejezése után kaptam egy lehetőséget, hogy külföldön próbáljam ki magam. Bécsben épületgépészeti kivitelezéseken dolgoztam, rengeteg újdonsággal találkoztam. Jó néhány év távlatából is mondhatom, hogy az a technika, amit akkor ott láttam, az most kezd bejönni Magyarországra – mondta a pályakezdésről Rácz Gergő, majd immár a hazai munkáival folytatja. – Egy év után hazajöttem, és Debrecenben a gépészeti kereskedelembe kerültem. Ekkor már visszajártam a volt középiskolámba, nyílt napokon vettem részt. Utána építőipari vállalkozást indítottam, ahol kivitelezéssel foglalkoztam. A jövőt illetően nem feltétlen célom, hogy visszakerüljek az építőiparba, ám ha így adódik, attól sem riadok vissza, hiszen azt is megtanultam annak idején a középiskolában – beszél a jövőről Rácz Gergő, aki egy gondolat erejéig még visszakanyarodik iskolájához és a mostani munkájához. – A Péchyben találkoztam azokkal a szerszámokkal, amelyekkel később foglalkoztam, továbbá anyagismeretből nagyon sokat tanultam. Külföldön szerencsére olyan dolgokat tapasztaltam meg, amit itthon korábban nem. A cég, ahol most dolgozom, sok mindenben segít, főleg az angol kommunikációban, hiszen ezt a mindennapokban kell használnom. Az emberekkel való kommunikáció is fontos, megértés és türelem kell hozzá. Egy-két havonta továbbképzésen veszek részt, ezeken tovább bővíthetem az anyag- és szerszámismereteimet.

CH