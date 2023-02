Terület- és vidékfejlesztési stratégia – decentralizált megvalósítások címmel szerveztek gazdasági fórumot a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HBKIK) székházában péntek délelőtt. Az esemény központi témája a kormányzat területfejlesztéssel kapcsolatos jövőbeni terve volt. Az új irányokról a rendezvény díszvendége, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter tartott előadást, míg az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna fejlesztési lehetőségeiről Szabó Tünde kormánybiztos tájékoztatta a hallgatóságot.

– Az érdeklődés is jól tükrözi, milyen fontos dolgokról lesz ma itt szó. Az ország szeme most Navracsics miniszteren van, várjuk, hogy mikor jutunk el oda, hogy az eu-s források rendelkezésünkre álljanak – mondta köszöntőjében Miklóssy Ferenc, a HBKIK elnöke.

Hozzátette: a következő időszak sikeres fejlődéséhez elengedhetetlen a nagyobb régiókban való közös gondolkodás, együttműködés.

Mint fogalmazott: bőven van tennivaló annak érdekében, hogy ne csak egy-két város emelkedjen ki. Pajna Zoltán, Hajdú-Bihar Vármegye Önkormányzatának elnöke hangsúlyozta: feladatuk, hogy kapcsolatot teremtsenek a vállalkozók és a kormányzat között. – Összehangolt gazdaságfejlesztéssel, a régió szerkezetéhez igazodó stratégiával kell olyan életminőséget teremtenünk, hogy a vármegyéből való elvándorlást csökkentsük, a bevándorlást pedig növelni tudjuk – tette hozzá.

Együtt kell dolgozni

Navracsics Tibor előadásában rámutatott: a jövőbeni programok, tervek kidolgozásánál fontos szempont kell legyen, hogy a gazdasági és politikai szereplők együtt dolgozzanak. – Célunk, hogy a fejlesztési politika centralizált jellegét megváltoztassuk, tehát a budapesti „fentről lefelé” történő döntéshozatal helyett helyben készüljenek olyan tervek, amelyek a helyi problémákra, igényekre reagálnak – fogalmazott a miniszter.

Mint kifejtette, természetesen fontos, hogy minden régió fejlődjön, de nem biztos, hogy mindenhol ugyanazokra a beavatkozásokra van szükség. Míg például Budapestnek az európai fővárosokkal kell lépést tartania, addig Győrnek vagy Debrecennek a saját régiójához viszonyítva kell előrelépnie és húzótérséggé válnia. Utóbbi az, amely a legdinamikusabban zárkózik fel a térségében, határon túli kisugárzással rendelkezik, ezért fontos, hogy megtalálja az ebben rejlő együttműködési lehetőségeket, erősítve például a Debrecen-Nagyvárad-tengelyt.

– A demográfiai adatokat vizsgálva, országos viszonylatban egy keletről nyugati irányba tartó népmozgás figyelhető meg, míg a megyeszékhelyek esetében jellemző, hogy az emberek kiköltöznek az agglomerációba, azonban a munkahelyükre, iskolába bejárnak. Ezzel egyfajta funkcionális térségek alakulnak ki – mutatott rá Navracsics Tibor, majd hozzátette: erre reagálva a mostani uniós finanszírozási ciklusban nem csak városok, de várostérségek önkormányzatai közösen is pályázhatnak. Mint fogalmazott, nem lehet ma már csak választókerületi, járási vagy városi fejlesztésekben gondolkodni. Végül elmondta: az uniós források mintegy kétharmadát (körülbelül 14 ezer milliárd forintot) fordítják majd a felzárkóztatandó régiók fejlesztésére.

Európa jelenleg egy recessziós pályán van, a mozgásterünket a háború és a szankciók határozzák meg. Ennek ellenére a magyar gazdasági növekedés az Európai Unió élvonalába tartozik

– kezdte előadását Szabó Tünde. A kormánybiztos elmondta, Magyarország területén hat gazdasági zóna van, amelyek nem egymás riválisai, hanem egymás partnerei kell legyenek. Ezen zónák célja, hogy összehangolt fejlesztésekkel, partnerségi kapcsolatok kialakításával az ipar- és gazdaságfejlesztés még jobban előtérbe kerüljön. Az északkeleti zónába hat vármegye tartozik, a partnerség kialakításának indoka pedig az uniós források minél hatékonyabb felhasználása, elősegítve a helyi gazdaság, turizmus fejlődését, az üzleti környezet kialakítását, a társadalmi innovációt és a zöld gazdaság megteremtését.

El fognak oszlani az aggodalmak

A gazdasági fórumot követően a sajtó munkatárainak kérdéseire válaszolva Navracsics Tibor elmondta: véleménye szerint a debreceni akkumulátorgyárral kapcsolatos befektetési és környezetvédelmi aggodalmak csupán átmenetiek, ezek a részletek ismeretében el fognak oszlani.

Úgy gondolom, a beruházás elleni hangok nem befolyásolják hazánk külföldi megítélését. Más országokban is előforduló jelenség, hogy a lakosság egy csoportja nem ért egyet egy adott fejlesztéssel

– fogalmazott.

A területfejlesztési koncepciókról elmondta, a megyei szervezetekkel aláírt megállapodások lényege, hogy ne csak országos politikai kérdésekben történjen kommunikáció, hanem a helyi szerveztek is kapcsolódjanak be, mutassák be a helyi problémákat, javaslatokat. Kiemelte: a Hajdú-Bihar vármegyei kamara észrevételei, tapasztalatai sokat számítanak majd, amikor kelet-magyarországi fejlesztésekről kell a kormánynak döntenie. Hírportálunk kérdésére pedig hozzátette: a vármegyei önkormányzatok kulcsszerepe a jövőben is megmarad, tehát továbbra is ők képezik például a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok előkészítésének az alapegységeit.

BS