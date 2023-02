„Káposztaszedéssel indult kertészetünkben a hétfő reggel. A Szénaréti sátrakból 4 nagy rekesz töltött káposztának valót vittünk be a konyhára, ami a napokban a gyerekek, és az étkezők tányérjára kerül” – számolt be közösségi oldalán Téglás önkormányzata. Mindemellett hamarosan szedik az újhagymát, ami október végén került a földbe, és javában folyik a palántanevelés is: a paprika, karalábé, tavaszi káposzta magjai már kikeltek. A piros retek sorjai is látszanak, egy hónap múlva már fogyasztható lesz.

HBN