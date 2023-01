A Teva Gyógyszergyár Zrt. kereskedelmi vezérigazgatójaként elért kiemelkedő eredményei is szerepet játszottak abban, hogy Jānis Meikšāns a vállalatcsoport lengyelországi és közép-kelet-európai régiójának vezérigazgatójaként folytatja munkáját a gyógyszergyár kötelékében. Magyarországi feladatait 2023. január 1-től a már több piacon is tapasztalatokat szerzett Jelena Livšica veszi át, aki eddig a Teva baltikumi régiójának kereskedelmi vezetője volt – adta hírül a gyógyszeripari vállalat.

Jānis Meikšāns 2019-ben vette át a Teva Gyógyszergyár Zrt. kereskedelmi tevékenységének irányítását, és az elmúlt években széleskörű iparági tapasztalatával sokat tett azért, hogy a vállalat még eredményesebbé váljon. A magyarországi sikerek is szerepet játszottak abban, hogy Jānis Meikšāns-t találták a legalkalmasabbnak, hogy a továbbiakban a Teva lengyelországi kereskedelmi szervezete mellett a teljes közép-kelet-európai régiót is vezesse. Tudásából, tapasztalatából a jövőben is profitálhat a Teva Gyógyszergyár Zrt., hiszen Jānis Meikšāns a régió nyolc piacáért, így Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Románia, Litvánia, Lettország és Észtország mellett Magyarországért is felelős lesz.

Jānis Meikšāns így nyilatkozott magyarországi éveiről: „Öröm volt részese lenni a Teva erőteljes hazai fejlődésének és folyamatos elkötelezettségének a magyar betegek és a fenntartható gyógyszerellátás iránt. Csupán a tavalyi évben két nagy beruházásunk megvalósítását is ünnepeltük debreceni gyártóhelyünkön, melyek révén a Teva még több kiváló minőségű gyógyszert tud biztosítani helyben és világszerte egyaránt.

Az elmúlt években a széles termékportfólió, az erős és hatékony disztribúciós hálózat, valamint az ügyfélelégedettség állt a Teva tevékenységének középpontjában, s ezen prioritásaink a jövőben sem változnak. Ezért is örülök igazán annak, hogy Jelena Livšicát nevezhetem ki a Teva magyarországi kereskedelmi vezérigazgatói posztjára. Meggyőződésem, hogy Jelena az ügyfélközpontú szervezetek élén megszerzett szerteágazó tapasztalataival, valamint a hatékony partneri kapcsolatokra építő szemléletével a megfelelő személy az üzletmenet előmozdítására és az ügyfélközpontú filozófia által vezérelt átalakulásunk folytatására.”

A Jānis Meikšāns feladatait átvevő Jelena Livšica 2023. január 1-től tölti be a Teva Gyógyszergyár Zrt. kereskedelmi vezérigazgatói posztját. Jelena Livšica, aki Lettországban született és társadalomtudományi diplomáját a Rigai Stradina Egyetemen szerezte, a Teva baltikumi régiójának kereskedelmi vezetői pozíciójából érkezett Magyarországra. Jelena Livšica korábban a gyógyszer-, a kozmetikai- és a reklámiparban töltött be marketing, valamint vezetői pozíciókat. Mielőtt 2015-ben csatlakozott a Tevához a vállalat lettországi kereskedelmi igazgatójaként, a Berlin-Chemie lettországi szervezeténél dolgozott különböző vezető beosztásokban. Jelena Livšica a több piacra kiterjedő tapasztalata, a marketing és menedzsment területen szerzett jártassága, valamint célorientált és ügyfélközpontú filozófiája révén kívánja feltárni az üzleti átalakulás és növekedés új lehetőségeit, és tovább erősíteni a Teva Gyógyszergyár Zrt. eredményeit.

Jelena Livšica, a Teva Gyógyszergyár Zrt. új kereskedelmi igazgatója

Forrás: Teva Gyógyszergyár Zrt.

Jelena Livšica a következő gondolatokat osztotta meg magyarországi kinevezéséről: „Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy Janis-tól átvehettem a kereskedelmi szervezet irányítását. Alig várom, hogy tapasztalataimmal hozzájárulhassak a kívánt eredmények eléréséhez, együtt a Teva Gyógyszergyár Zrt. rendkívül profi és tehetséges csapatával.”

Jelena házas, három gyermeke van, és szabadidejében szívesen hódol a művészeteknek, a belsőépítészetnek és a családi utazásoknak.