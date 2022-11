Muraközi István, Berettyóújfalu polgármestere közösségi oldalán számolt arról, hogy eredményes tárgyalásokat folytatott Dinók Tiborral, a BMSE elnökével a Kabos Endre Városi Sportcsarnok további használatáról. – Mint ismert az energia árának emelkedése miatt a bérleti díjak jelentős emeléséről döntött Berettyóújfalu Város Önkormányzatának Humánpolitikai Bizottsága. A tárgyalás során megállapítottuk, hogy a sportcsarnok kiemelt szerepet tölt be a közösség és sportélet szervezésében, és a felnövő generációk egészséges fejlődésében. Az Egyesület a rendelkezésre álló forrásainak átcsoportosításával továbbra is tudja vállalni a Sportcsarnok bérlését, melyhez az Önkormányzat is kedvezményt biztosít – írta a bejegyzésben a polgármester. Az Egyesület napi öt órában tarthat edzést a különböző korosztályos és felnőtt csapatai részére, és a hétvégi sportprogramok sem maradnak el. HBN