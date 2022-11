Debrecenben bővíti szoftverfejlesztési hálózatát a Continental, a mesterséges intelligenciával támogatott rendszerek fejlesztésére 40 fős egységet hoz létre a cívisvárosban a társaság. Magyarországon összesen két egyetemet találtak megfelelőnek a szakemberképzésre, az egyik a debreceni. A részletekről pénteken a Kölcsey Központban volt szó.

Az Észak-Alföldi régióból Debrecen is csatlakozik a Continental budapesti és szegedi csoportjaihoz. Lóránd Balázs, a Continental Autonomous Mobility Hungary vezetője köszöntőjében elmondta, hogy a 2018-as kezdet óta több mint 200 munkatársuk van Budapesten, Debrecen mellett pedig a nagy múltú és magas színvonalú egyetemi képzés, valamint a szakirányú oktatás színvonala miatt döntöttek, az első 7 debreceni kollégát már ki is választotta a cég – közölte. Mint kiderült, ahhoz készítenek majd algoritmusokat, hogy a járművek minél hatékonyabban érzékeljék a környezetüket. Lóránd Balázs végül arról beszélt, hogy a debreceni csapat először távmunkában dolgozik majd, később pedig saját debreceni irodát terveznek. A cég ehhez stabilitást és rugalmasságot biztosít – jegyezte meg.

Papp László polgármester elmondta, hogy a város és a cég közötti együttműködés 2016-ra tekint vissza, ekkor kezdték el együtt építeni a közös jövőt. – Ez az iparág a 21. századot világszinten változtatja meg, melynek Debrecen megbízható bázisa lesz – fogalmazott. A polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy Debrecen neve nemcsak a nagy iparterületek és gyártási kapacitások kapcsán, hanem olyan területek révén is ismert, melyek a tudományos tevékenységhez, a kutatáshoz és a fejlesztéshez kapcsolódnak. – Igyekszünk a jövőben is minden támogatást megadni a Continental tevékenységének sikeréhez, mely a jövő egyik legfontosabb ágazatát képviseli – mondta. – Debrecen sikeres gazdaságfejlesztésére az elmúlt években, mellyel sok nyitott álláshely válik elérhetővé, de folyamatos növekedésben van a város oktatási helyzete is. A debreceni gazdaságnak a 2000-es évek elején új utakat kellett keresnie, amit az egyetem képzési struktúrája nyitott meg, megtalálva a 21. század húzóágazatait – mutatott rá végül.

Hegedűs Cecília, a HIPA vezérigazgató-helyettese kiemelte: a befektetési ügynökség mindkét féllel szoros kapcsolatot ápol, a Continental pedig mára az ország egyik legnagyobb munkáltatójává nőtte ki magát. A magyar befektetésösztönzés helyes úton jár, ezt mutatja a mai megállapodás is – jegyezte meg. A magyar járműipar és a gazdaság jövőjét is meghatározza, hogy milyen együttműködést tudnak létrehozni a meghatározó autóipari vállalatokkal. Ez garancia arra, hogy az autóipari beruházásokat tekintve Magyarország továbbra is egy egyik legvonzóbb Európában. – Az önvezető autók fejlesztése a lehetséges balesetek megelőzése miatt is fontos – fűzte hozzá.

Dr. Ailer Piroska Gyöngyi, a Debreceni Egyetem rektorhelyettese szerint nemcsak a járműipar gyors változása jelent kihívást az intézménynek, hanem azok az igények is, melyeket a cégek emiatt megfogalmaznak az egyetem irányába. Több szakot, tantárgyat és specializációt indítottak, fejlesztették a kutatói állományt és új kutatási témákat dolgoztak ki.

– Az egyetemnek is különösen fontos a mai nap, mert a Continental tevékenységéhez magasan kvalifikált informatikusokra és mérnökökre lesz szükség. Ez a hallgatóknak inspirációt, motivációt jelent arra, hogy tovább folytassák tanulmányaikat az alapképzés után – hangsúlyozta.

Keszte Róbert, a Continental Magyarország országigazgatója először kiemelte a Vitesco debreceni tevékenységét, majd elmondta, hogy a 2018-ban indult sikertörténet az elmúlt hónapokban felgyorsult: néhány hete a szegedi fejlesztőközpont indítását jelentették be, ma pedig a debreceniét. – Debrecen történte a bizonyítéka annak, hogy az építkezés és a tudatos városvezetés mire képes. Ez az a hely, ahol érdemes beruházni – mutatott rá. Szó volt arról is, hogy a cég Magyarország összes egyetemét megvizsgálta, mielőtt megállapították, hogy a fejlesztőmérnökök és a kutató- tudományos munkatársak a Szegedi és a Debreceni Egyetemről kerülhetnek ki.

Az ünnepi beszédek után hivatalosan is megköttetett a Continental és a Debreceni Egyetem közötti megállapodás.

SZD