Bakos Imre portálunkkal megosztotta, Budapestről érkezett néhány napra, mindig úgy szervezi az ittlétét, hogy kezeléseket is igénybe tudjon venni. Imre ugyanis visszajáró vendég, 23 éve jár töretlenül Hajdúszoboszlóra, annak otthonos, családias hangulata mindig visszacsábítja. Elmondása szerint olyan, mintha hazajárna, több mint két évtizede ugyanabba a szállodába foglal, s mindig 9-esre kell végződnie a szobaszámnak, mert onnan rálát a városra.

Forrás: Tóth Imre

A sorsolást megelőzően Czeglédi Gyula polgármester a megjelentekhez szólva arról beszélt, azon túl, hogy október végéhez közeledve elérték idén az egymilliomodik vendégéjszakaszámot, más szempontból is jeles nap a mai. Felidézte, 97 évvel ezelőtt, október 26-án tört fel Hajdúszoboszlón a termálvíz Pávai-Vajna Ferenc főgeológus kutatásainak köszönhetően. Mint mondta, akkoriban is voltak haladó és maradi szellemű emberek. Az utóbbiak azt mondták, tömjék be a lyukat, míg a haladók azt szorgalmazták, hogy építsenek fürdőt. Majd rohamosan megindult a város fejlődése. A polgármester rámutatott, 2019-ben, az utolsó békeévben, több mint 1 millió 300 ezer vendégéjszakát regisztráltak a fürdővárosban, most pedig annak is örülnek, hogy október vége felé elérték az egymilliót a hivatalos bevallás alapján.

Forrás: Tóth Imre

Czegle-Pinczés Enikő, a Hungarospa Zrt. vezérigazgatója úgy véli, a város nem csak egy gyógyfürdő, sokkal több annál. Vallja, Szoboszló minden évszakban csodálatos, mindenki megtalálja a számára megfelelő szórakozást, nemcsak a fürdőn belül, hanem azon kívül is. Szerinte ennek a sikere a több évtizedes tapasztalatban és a vendégszeretetben rejlik. Tudatta, idén eddig 1 millió 100 ezer fürdőzőt fogadtak, és ennél is több, 1 millió 150 ezer szolgáltatást vettek igénybe a hozzájuk érkezők.

Forrás: Tóth Imre

Kanizsay György Béla önkormányzati képviselő, a Turisztikai és Nemzetközi Kapcsolatokért Felelős Bizottság elnöke úgy véli,

az elmúlt évek után az egymillió vendégéjszaka nagyon jónak számít.

Felidézte, két és fél évvel ezelőtt, amikor betört a covid-válság, valamivel több mint 600 ezer vendégéjszakaszát regisztráltak Szoboszlón. Rengeteg probléma, gond volt a szolgáltatók nyakában, akkor még nem bíztak abban, hogy ebből a helyzetből ilyen hamar ki tud kecmeregni mind a szolgáltatószektor, mind pedig a város. Emlékeztetett a szolgáltatók munkájára és töretlen bizalmára, hiszen amikor nyitva lehetettek a szállodák, a vendéglátóegységek, akkor nyitva is voltak, ahogyan a fürdő is. Most a háború miatt vesztettek vendégeket, hiszen évről évre duplázódott az orosz és ukrán vendégéjszakák száma, körülbelül plusz százezer éjszakát hozna a két nemzetiség. Idénre egy telt házas karácsonyi, szilveszteri időszakkal, decemberi rendezvényekkel 1 millió 100 ezer vendégéjszakát prognosztizálnak.

KD