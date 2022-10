1925. október 26-án 1090 méter mélyről forró termálvíz és földgáz tört fel Hajdúszoboszlón. Mándi Viktória, a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. PR menedzsere elmondta, hogy az álmos mezővárosnak számító Hajdúszoboszló életében jelentős fordulatot hozott a termálvíz, ezért rögtön a víz gyógyászati célú felhasználásában és fürdőépítésben gondolkodtak a termálvíz feltörése után. Ekkor a lakosság is tesztelni kezdte a víz hatását. A termálkúttól a bánomkerti libalegelőn át egy vízelvezető árkot ástak a Kösely-patakig. 1926 nyarán már olyannyira híre ment a szoboszlói termálpataknak, hogy melegebb napokon ezrek jártak fürdőzni, már ezért is egyre inkább sürgőssé vált a fürdőépítés. Végül magát a fürdőt 1927. július 26-án nyitották meg.

Dr. Pávai Vajna Ferenc többéves, a gyógyvíz feltárása kapcsán végzett munkájának gyümölcse most is virágzik a fürdővárosban, a város ma is sokat köszönhet a geológusnak. Munkája előtt több helyen koszorúzással tisztelegtek a termál feltörésének évfordulóján. Czeglédi Gyula polgármester több hivatali munkatárssal, valamint Czegle-Pinczés Enikő, a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Zrt. vezérigazgatója több vezető beosztású kollégájával együtt fejet hajtottak a gyógyfürdő bejárata előtt nem rég felavatott bronz szobor előtt, az I-es számú fúrókút emléktáblánál, valamint a Hajdúszoboszlói Köztemetőben Dr. Pávai Vajna Ferenc sírhelyénél – derül ki a helyi televízió portálunkhoz eljuttatott közleményéből.

Forrás: Bánhegyi Zoltán-archív

HBN