A nyári szünetet követően augusztus 30-án ülésezett a tiszacsegei képviselő-testület, az ülésen összesen 16 napirendi pontot – egyet zárt keretek között – tárgyaltak.

Szó volt többek között a Belügyminisztérium által meghirdetett szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásról, mely szerint az önkormányzatok pályázatot nyújthatnak be kemény- és lágy lombos tűzifára, továbbá barnakőszénre is. A testület döntése alapján az eddigi évek gyakorlatát követve lágy lombos tűzifára nyújtanak be pályázatot. Az ülésen Szeli Zoltán polgármester arra kérte a képviselőket, hogy az előző évek tapasztalata alapján a támogatásban részesültek listáját vizsgálja meg, és igyekezzen azt a lehetőségek szerint úgy bővíteni, hogy minden rászoruló megkaphassa a támogatást.

Mivel lejárt a szerződés, amelyet az önkormányzat a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozóan kötött, a testület annak megújításáról döntött tíz évre.

A napirendek között szerepelt a Magyar Falu Program részeként meghirdetett járdaépítési, felújítási pályázat is, melyre érvényes ajánlat érkezett az önkormányzathoz. A projektben a Fő utcát, valamint a Vasút utcát érintő járdafelújítás valósulhat meg a következőkben. A pályázati forrás mellett az önkormányzat mintegy 77 ezer forint önerőt biztosít a projekt megvalósításához.

Nehéz helyzetben van a testület

Az ülésen a település piaci pályázatát is tárgyalta a testület. A piacot az Iskola utca és a Rákóczi utca keresztezősében építenék meg, a testület most arról határozott, hogy melyik vállalat végezze el a tervezést. Ez a projekt a Vidékfejlesztési Program „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése” című programjában valósulhatna meg, az önkormányzat erre a célra 100 millió forintot támogatási forrást nyert, melyhez további 10 millió forintot az önkormányzatnak önerejéből kellene biztosítani.

– Jelenleg az építőanyagárak annyira megnövekedtek, hogy nem tudjuk, mi lesz a vége. Csak imádkozni tudunk, hogy egy nem túl elszállt árajánlatot kapunk a kivitelezőktől, ha tovább megyünk ebben a pályázatban. De az is lehet, hogy olyan magas árajánlatok érkeznek, hogy sajnos el kell engednünk ezt a projektet. Nehéz helyzetben van a testület, érzem. Nehezen tud dönteni olyanról, aminek nem látjuk a teljes végkimenetelét, viszont már felelős döntéseket kell hoznunk – mondta el a polgármester.

Rámutatott arra is, hogyha a pályázatok önerejének biztosításához az önkormányzatnak hitelt kell felvennie, akkor ahhoz idejében kell kormányzati engedélyt kérnie. A testület megszavazta a legjobb ajánlattal jelentkező Marcell-Ház Kft. vállalkozást a tervek elkészítésére.

BBI