Több olvasónk is jelezte az elmúlt napokban, hogy vásárlásaik során az üzletben egyes termékek mellett feltüntetett ár helyett fizetésnél már egy magasabb összeg kerül a pénztárgépbe és a blokkra. Az esetek többségében párszáz forintos eltérés tapasztalható, azonban ez is jelenthet bosszúságot, nehézséget a vásárlónak, vagy teremthet számára kellemetlen helyzetet. A lehetőségekről Kiss-Benedek Damariszt, a Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesületének fogyasztóvédelmi szakjogászát kérdeztük.

A fogyasztóvédelemről szóló törvény egyebek mellett rendelkezik az eladási ár megjelenítéséről is. Amennyiben több eladási ár van az adott áru mellett kiírva, vagy a feltüntetett árnál magasabban adja el az üzlet a terméket, akkor közülük a legalacsonyabbat kell felszámítani

– ismertette kérésünkre a szakember. Ilyen esetekben érdemes szólni, hogy a polcokon egy alacsonyabb árat látunk a terméknél, és kérjük, hogy azon adják nekünk el azt. Amennyiben később vesszük észre – például akkor, amikor hazaérünk –, menjünk vissza és jelezzük. Ebben az esetben a két ár közötti különbséget az üzletnek vissza kell adnia.

Kiss-Benedek Damarisz fogyasztóvédelmi szakjogász



Tegyünk bejegyzést a vásárlók könyvébe!

– Amennyiben nem foglalkoznak velünk, vagy nem nézik vissza a polcon lévő árat, esetleg ők is tudnak a különbségről és mégsem foglalkoznak velünk, abban az esetben tegyünk bejegyzést a vásárlók könyvébe! Továbbá érdemes a lefotózni a polcot, ahol a kisebb ár fel van tüntetve, illetve őrizzük meg a blokkot is – javasolja a szakjogász. A jogszabály előírja, hogy minden olyan üzletben, ahol fogyasztókat szolgálnak ki, akadálymentesen (inkább akadályoztatás nélkül) elérhető helyen kell elhelyezni a vásárlók könyvét. A bejegyzés írásbeli panasznak minősül, ami azt jelenti, hogy a vállalkozónak harminc napon belül érdemben, írásban kell válaszolnia számunkra. Amennyiben elutasítja a különbözet megtérítését, akkor azt indokolnia kell, illetve tájékoztatni arról, hogy hova fordulhatunk jogorvoslatért. A bejegyzéssel párhuzamosan tudunk a fogyasztóvédelmi hatóságnál is bejelentést tenni, de érdemes a harminc napot kivárni, hiszen lehet, hogy időközben a boltvezető vagy a tulajdonos igazat ad számunkra és megtéríti a különbözetet.

Pénzbírság is lehet a jogsértésből

A fogyasztóvédelmi hatóság, ha jogszabálysértést állapít meg, szankcionálhat, például elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, megtilthatja a jogsértő magatartás folytatását, határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást, fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

– A szankció mértéke függhet a vállalkozás méretétől, a szabálysértések rendszerességétől és a panaszok rendszerességétől. Ezek mérlegelése alapján élhet szóbeli figyelmeztetéssel vagy pedig pénzbírsággal is. Utóbbi mértékét meghatározhatja még a jogsértés súlya és az üzlet árbevétele is – ismertette a fogyasztóvédelmi szakjogász.

Bekecs Sándor