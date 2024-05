A 2024-es nyári olimpiára öt férfi és öt női csapat már korábban kvalifikálta magát, a fennmaradó három-három helyért a cívisvárosban, az eddigi legnagyobb és egyben utolsó selejtezőn küzdhetnek meg egymással a csapatok, hívta fel a figyelmet a Debreceni Sportcentrum honlapja. A férfiaknál az Egyesült Államok, Kína, Szerbia, Hollandia és a címvédő Lettország, míg a nőknél Franciaország, Kína, az Egyesült Államok, Azerbajdzsán és Ausztrália biztosan ott lesz Franciaországban, a maradék 3-3 kvóta pedig a Nagytemplom előtt talál gazdára.

Nehéz csoportban a férfiak

Az induló csapatokat négyesekre osztották, akik csütörtöktől szombatig játsszák le a csoportmérkőzéseket, az egyeneskieséses szakasz vasárnap lesz.

A férfiaknál az első kiemelt, Európa-bajnoki ezüstérmes Litvánia került az A csoportba, amely a legutóbbi selejtezőn csak egy hajszállal maradt le a párizsi indulástól. Debrecenben is jó esélyük van kijutni az olimpiára, így egyértelműen a csoport toronymagas esélyesei, nagy meglepetés lenne, ha a World Tour sorozatban nagy rutinnal rendelkező Svájc, a megfiatalított Németország, vagy az Afrika Kupa-bronzérmes Madagaszkár meg tudná őket előzni.

A B csoportba az Ivosev Tamás, Demeter Attila, Komma László és Uros Rosics fémjelezte magyar válogatott kapott besorolást. Nagy szerencséjükre a világ egyik legjobbkának tartott Hollandia a legutóbbi tornán kijutott Párizsba, s bár a helyükre behívott Izrael sem tűnik könnyű ellenfélnek, egyértelműen egy szinttel a „tulipánosok” alatt állnak. A másik két rivális sem ígérkezik könnyűnek, az Európa egyik 3x3-as hatalmának számító Ausztria és az Amerika Kupa-győztes Puerto Rico is nagyon komoly játékerőt képviselnek.

Ebben a csoportban szinte lehetetlen megjósolni, hogy ki hányadik helyen végez majd, papíron mind a három ellenfél magasabban rangsorolt a mieinknél, de egy jó napot kifogva, a hazai publikumtól hajtva egyáltalán nem elképzelhetetlen Ivosevék továbbjutása.

A C csoport egyértelmű esélyese Franciaország, akik amellett, hogy várhatóan kettőzött erővel küzdenek majd azért, hogy ne maradjanak le a hazai rendezésű tornáról, az erőviszonyokat tekintve is felfelé lógnak ki a négyesből. Mögöttük viszont Kanada, Spanyolország és Egyiptom közül bárki továbbjuthat. A D csoport már jóval erősebbnek tűnik, a legutóbb Debrecenből a tokiói olimpiára kijutó, ott negyedik helyen végző, majd utólag csalás miatt kizárt Belgium továbbjutása szinte borítékolható, de az egyaránt jó erőkből álló Mongólia, Japán és Lengyelország ellen sem mehetnek biztosra, itt akár komoly körbeverések is elképzelhetőek.

Olimpiai selejtező csoportbeosztás (férfiak): A csoport: Litvánia, Svájc, Németország, Madagaszkár B csoport: Ausztria, Puerto Rico, Izrael, Magyarország C csoport: Franciaország, Kanada, Spanyolország, Egyiptom D csoport: Mongólia, Belgium, Japán, Lengyelország

A női válogatott helyzete sem egyszerű

A nőknél az A csoport erőviszonyait Azerbajdzsán borította fel azzal, hogy már korábban kijutott az olimpiára. A helyükre behívott Ukrajna mellett Tunézia sem valószínű, hogy megnehezíti a nagy esélyes Németország dolgát, de ehhez a lengyeleknek is extra teljesítményt kell nyújtaniuk. A torna egyik legnagyobb esélyesének tartott Kanada nem került könnyű csoportba, de nagy valószínűséggel így is megnyerik majd a B jelű négyest. Chile továbbjutása nem túl valószínű, ám az már annál inkább, hogy a második hely sorsáról Litvánia és Csehország dönt majd.

A C csoportban a spanyol válogatott továbbjutására van a legnagyobb esély, de mellettük a két ázsiai nagyágyú, Mongólia és Japán, vagy a rendkívül fizikális Egyiptom továbblépése sem lenne meglepetés. A D négyesbe a házigazda Magyarország kapott besorolást, köszönhetően annak, hogy Földi Attila együttese az első selejtezőn egy hajszállal lemaradt a kvalifikációról, hiszen kikapott a későbbi győztes Azerbajdzsántől.

Ennek megfelelően Debrecenben vívhatják ki az ötkarikás részvételt, mely már a csoportmeccsek alatt is nagyon nehéznek ígérkezik a Böröndy Vivien, Kiss Virág, Papp Klaudia és Szabó Fanni alkotta nemzeti csapat számára.

Hollandiát hozzánk hasonlóan csak egy hajszál választotta el a kijutástól, de rajtuk kívül Izrael is komoly játékerőt képvisel, ahogy a 2021-ben a magyar válogatottat egy utolsó másodperces kosárral az olimpiai álmaitól megfosztó Olaszország is.

Olimpiai selejtező csoportbeosztás (nők): A csoport: Németország, Lengyelország, Ukrajna, Tunézia B csoport: Kanada, Litvánia, Csehország, Chile C csoport: Spanyolország, Japán, Egyiptom, Mongólia D csoport: Magyarország, Hollandia, Olaszország, Izrael

A csoportból való továbbjutására a magyar lányoknak jó esélyük van, ám a negyeddöntő tekintetében egyértelműen jobban tennék, ha megnyernék négyesüket, hiszen a D csoport második helyezettjére szinte biztos, hogy Kanada vár majd a nyolc között, akiket várhatóan az egész mezőny szeretne elkerülni.

A selejtezőtorna teljes menetrendje az esemény hivatalos oldalán megtekinthető.