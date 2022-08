Augusztusban is zajlanak az útfejlesztések Nagyrábén, több utca kap szilárd burkolatot, új aszfalt kerül a Hunyadi utca egy nagyobb szakaszára, továbbá több mint egy kilométer járda is épül a településközpontban. – Szilárd, makadám burkolatot kapnak a Jókai, a Kölcsey és a Bem utcák több mint 750 méteren. Várhatóan augusztusra véget is érnek a munkálatok - mondta megkeresésünkre Tiszai Károly polgármester. A fejlesztésre a Belügyminisztérium pályázatán nyertek még tavaly támogatást, a beruházás összköltsége 20 millió forint, melyből 3 millió önkormányzati önerő.

Aszfaltozás, járdaépítés

A Magyar Falu Programban (MFP) is több sikeres pályázattal büszkélkedhet a település. Jelenleg folyamatban van és várhatóan a hónapban el is készülhet a Hunyadi utca kétharmadának újraaszfaltozása mintegy 600 méteren. Erre 35 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. Továbbá 10 millió forint értékben épül több mint egy kilométer járda is a község központjában, a templom és az általános iskola közötti szakaszon. A temetőben pedig 6 millió forint támogatást használnak fel a belső utak szilárdburkolattal való ellátására, valamint a temető új részében a közvilágítási-rendszer bővítésére.

Hamarosan indul a művelődési ház korszerűsítése

– Várhatóan ősszel elkezdődhet a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár felújítása. Erre két pályázaton nyertünk támogatást. A munkálatok ideje alatt az ifjúsági házba kerülnek át az intézmény programjai – mondta Tiszai Károly. Az MFP pályázatán 35 millió forintot nyertek a belső felújításra. Ennek részeként cserélik az ajtókat, felújítják a vizesblokkot és korszerűsítik az elektromos-hálózatot. A külső felújításra a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz energetikai pályázatán nyertek mintegy 70 millió forintot. Ebből külső homlokzati- és tetőszigetelést kap az épület, cserélik a nyílászárókat, új kazánnal és radiátorokkal korszerűsítik a fűtésrendszert. Napelemeket egy korábbi beruházás során már kapott az intézmény.

Bekecs Sándor