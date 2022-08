200 millió forinttal emelkedett, így közel 2 milliárdba kerül majd a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet (ÉNYGÖ) nyugati határoló útjának kivitelezése a Közbeszerzési Értesítőben augusztus elsején megjelentek szerint. A szerződést július 6-án módosították.

Az önkormányzat beruházásában többek közt 2 kilométernyi aszfalt burkolatú, 2x1 sávos, 7,50 burkolatszélességű, „D” terhelési osztályú út, valamint 2 kilométernyi aszfalt burkolatú, 2,5 méter burkolatszélességű, szegéllyel határolt, önálló kerékpárút épül. Zárt csapadékcsatorna építése is zajlik 170 méteren, nyílt csapadékvízelvezető árok/folyóka építése 4,3 kilométeren; vízvezeték építése 1,5 kilométer, szennyvíz nyomóvezeték építése 1,6 kilométer, gravitációs szennyvízelvezető csatorna építése 10 méter hosszan, valamint szennyvízátemelő és nyomáscsökkentő állomás is készül. 144 méteren közvilágítási kábelt fektetnek és közvilágítási rendszert telepítenek oszlopokkal, kandeláberekkel. 14,7 kilométernyi hosszan hírközlési alépítmény hálózat is létesül, 4,7 kilométernyi optikai kábel behúzásával, továbbá egy kilométernyi szénhidrogén vezeték telepítésével.

A munkát egy tiszakécskei székhelyű cég végzi, az eredeti szerződés szerint nettó 1 milliárd 772 millió 977 ezer forint vállalkozási átalánydíjért, ez a módosítással 1 milliárd 972 millió 852 ezer forintra emelkedett.

A vállalt teljesítési határidő is módosul. Az eredeti szövegrész szerint a határidő 240 nap a munkaterület átadásától.

Az önkormányzat az eredeti koncepció szerint a 100 hektár területet kb. 8-9 darab, legalább 10 hektár nagyságú ingatlanra, míg később már 2-4 hektár nagyságú kisebb területekre tervezte felosztani – a módosult befektetői igényeknek megfelelően –, mely tartalmazta az ÉNYGÖ területén, 400 hektáros fejlesztési terület leendő befektetőjének szükséges, 15 hektáron elhelyezendő logisztikai központ kialakítására szolgáló és az egyéb legfontosabb, közvetlen beszállítójának elhelyezésére irányuló területet is. A területre vonatkozó befektetői tárgyalások és igények folyamatosan változnak, a vásárolni kívánt területek nagysága, így a telekkiosztási koncepció is módosult az önkormányzat eredeti elképzeléséhez képest, tekintettel arra, hogy az egyik külföldi befektető a 100 hektár fejlesztési terület nyugati oldalán a teljes terület mintegy felét kitevő, 45 hektár nagyságú egybefüggő területet kíván megvásárolni (ezen információ a szerződés megkötését megelőzően nem volt ismert).

Az önkormányzat 2021 márciusában a 100 hektár fejlesztési terület tervezésére közbeszerzést indított, júniusban arra szerződést kötött. A tervező jelezte, hogy a 100 hektár megváltozott telekkoncepciója kihat, és műszakilag befolyásolja a nyugati határoló út kivitelezésének műszaki tartalmát, ugyanis azzal, hogy a terület mintegy felét egy befektetőnek értékesítik, jelentős mértékben nő a burkolt felületek, így az arról leérkező csapadékvíz mennyisége is.

A tervek felülvizsgálata után tavaly októberben a nyugati határoló úthoz tartozó munkavégzést a kivitelező cég részben felfüggesztette a 100 hektár engedélyezési tervekben kimutatott műszaki tartalom változásra hivatkozva. A nyugati út kivitelezője ezen időszak alatt kizárólag humuszolást, töltésbevágást, különböző más földmunkákat végezhetett mindaddig a pontig, amíg a további beavatkozás módja, mértéke pontosan nem volt ismert.

A szükséges tervek 2022. január 3-ai leszállításával az útépítési munkarészre vonatkozó akadály elhárult, így a kivitelező a teljes munkaterületen folytathatta az építést. Tehát az útépítési munkarészek tekintetében önhibáján kívül korlátozottan volt képes munkát végezni 2021. október 8-tól 2022. január 3-ig, azaz 90 napon keresztül – hangsúlyozza a Közbeszerzési Értesítőben megjelent dokumentum.

Erre tekintettel az útépítési projektelem módosult befejezési határidejeként a szerződő felek 2022. május 26-ot határozták meg. A kivitelező a csapadékvíz-elvezető rendszerre vonatkozó munkafázisokat csak a vízjogi létesítési engedély kiadását követően tudta megkezdeni, így ezen projektelem tekintetében 2022. május 23-ig akadályoztatva volt. A vizes projektelem időigényét – a kapcsolódó pótmunkák időigényét is figyelembe véve – a szerződő felek 63 napban határozták meg, a módosított teljesítési határidő 2022. július 25.

A tervmódosítás következtében a kivitelezés eredeti műszaki tartalma egyes elemeinek elhagyása vált szükségessé, valamint olyan pótmunkák merültek fel, melyek elvégzése nem szerepelt az eredeti szerződésben.

Mint a dokumentum megállapítja,

a mostani szerződésmódosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket a szerződő felek kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre.

A 100 hektár terület – befektetői igényeket lekövető – megváltozott telekkoncepciója kihat és műszakilag befolyásolja a mostani kivitelezési szerződésben szereplő műszaki tartalmat. Emellett, az akadályoztatásból adódóan változik az egyes szerződéses projektelemek teljesítésének határideje is. Az önkormányzat számára a munkaterület 2021. július 14-ét követő átadásával, a munkavégzés megkezdését követően, a 100 ha fejlesztési területre elkészült engedélyes tervdokumentáció 2021. október 7-én történő átvételekor vált ismertté, hogy a megtervezett kivitelezés eredeti szerződés szerinti folytatása nem lehetséges.

SZT