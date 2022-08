Az őszi betakarítású növények nemzetközi és hazai piaci helyzetéről, technológiai fejlesztésekről és terméskilátásokról is szó volt a Debreceni Egyetem MÉK Növénytudományi Intézete által szervezett Kukorica-, Napraforgó- és Szójatanácskozáson. Az őszi kapásnövények high-tech technológiái című szakmai rendezvény első részében a résztvevők előadásokat hallhattak többek között az olajnövények piaci változásairól, illetve az egyes növények termesztéstechnológiai fejlesztéseiről, majd gyakorlati szántóföldi bemutatókon vehettek részt Látóképen. Ennek keretében kísérleti területen figyeltek meg műtrágyázási, öntözési, valamint fajta- és tartamkísérleteket.

Nehéz év végén vagyunk. A gazdatársadalom erejét az mutatja, hogy minden nehézség ellenére 99,9 százalékban túl fogják élni ezt a rendkívül nehéz helyzetet. Ilyen körülmények között tanácskozást tartani sem könnyű, de sok mindent át kell gondolnunk, és az itt elhangzott információk talán segítséget, kapaszkodót jelentenek majd a jövőben

– hangsúlyozta dr. Pepó Péter, a Debreceni Egyetem MÉK egyetemi tanára, aki hozzátette, hogy aszály mindig is volt, de ennyire erőteljes még sosem. Elmondta, hogy a jelen klímát jellemző 1991-2020-as időszakban már a területek közel hatvan százaléka esik a meleg-száraz éghajlati kategóriába. Az aszály által leginkább sújtott régiók között van az Alföld, valamint Komárom, Fejér, Tolna és Baranya megye egy része. Idén január és július között az Alföldön átlagosan 200 mm, illetve egyes részein ennél is kevesebb mennyiségű eső hullott. Dr. Pepó Péter rámutatott, hogy a 2010-es év már szinte túlzottan csapadékos is volt, a többi viszont nem. – A mostani nagyon tragikus helyzet abból fakad, hogy a nyári és az őszi betakarítású növényeket ugyanabban az évben érintette az aszály, továbbá a nagymértékű csapadékhiányt súlyosbította, hogy a nyári hónapokban 2-4 Celsius-fokkal haladta meg a hőmérséklet a harmincéves átlagot.

A hőség és az extrém mértékű UV-sugárzás miatt a kukorica levelei szinte megfőttek, alulról és felülről is száradtak. Ezt a tragédiát tetézte többek között a műtrágya, a növényvédő szerek és a gázolaj árának emelkedése is

– fejtette ki.

Juhász Péter, a Bunge Zrt. munkatársa a napraforgóolaj piaci változásairól beszélt. – Ukrajna a világ legnagyobb napraforgómag-termelője és napraforgóolaj-exportőre, békeidőben évente 7,5 millió tonnányi napraforgóolajat állít elő. A háború kitörésének pillanatában a teljes fekete-tengeri árupiaci export megállt, ezért Ukrajnának át kellett strukturálnia belső logisztikai útvonalait ahhoz, hogy a termékei eljuthassanak a nyugati piacokra – emelte ki, majd az olajpiaci torzulások főbb okait vette sorra. Említést tett az energiaárak elszabadulásáról, a koronavírus-járványról, a korlátozott termőterületekről, a bioüzemanyag szabályozásról, valamint az extrém időjárási viszonyokról is. – A probléma abból adódik, hogy ezek mind egyszerre vannak jelen – tette hozzá.

