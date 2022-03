A koronavírus-járvány okozta gazdasági, pénzügyi és biztonsági kihívások mellett az orosz-ukrán háborús helyzet következményeiről is szó volt azon a gazdasági konferencián, amelyet a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kara, valamint a Kelet Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ (KKFKK) tartott a napokban. A pandémia és a háború okozta gazdasági világjelenségek megjelennek és érzékeltetik hatásukat a magyar és az európai piacokon, közvetlen következményüket azonban – hangzott el az Unideb.hu tudósítása szerint – most még nem tudjuk felmérni.

– A KKFKK mindig egy lépéssel a kihívások előtt szeretne járni, és hatékony megoldási lehetőségeket kínál annak érdekében, hogy hallgatóink a legkorszerűbb tudással hagyhassák el az iskolapadot. A koronavírus-járvány ideje alatt, több mint 3000 kis- és középvállalkozás részvételével végzett reprezentatív online felmérést a képzési központ. Az észak-alföldi vállalatokat arról kérdeztük, hogy milyen kihívást jelentett számukra a járványhelyzet, és hogyan tudtak ezekkel megbirkózni – mondta Belinszky Katalin, az intézmény igazgatója. A felmérés eredményei a helyi gazdálkodás és menedzsment képzés tananyagának részévé váltak.

Pető Károly, a gazdaságtudományi kar dékánja arról beszélt, hogy sikeresen oldották meg az átállást, aminek több feltétele volt. Az előadótermekbe korszerű kamera- és mikrofonrendszert építettek be, amely az online streamelésre is alkalmas. Így a hallgatóik számára a pandémia ideje alatt biztosítani tudták az interaktív oktatást. A digitális tananyagok mellett az etikai szabályoknak is megfelelő számonkérési rendszert dolgoztak ki. A járványhelyzet alatt szerzett tapasztalataikat, jó gyakorlataikat és a digitális oktatás bizonyos elemeit beépítik a képzésbe, amelyekkel költséget lehet megtakarítani.

