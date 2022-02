Időről időre felmerül otthonunk korszerűsítésének, felújításának ötlete. Elsődleges célunk ezzel kényelmünk, illetve a lakás funkcionalitásának növelése, változó igényeink kielégítése, a lakás értékének növelése, valamint az energiafelhasználásunk csökkentése.

A mai, napról napra változó építőanyagárak és folyamatosan növekvő munkadíjak mellett alaposan meg kell fontolni, hogy mire költünk.

Lapunk Geronó Zoltánhoz, a Debreceni Szakképzési Centrum tanműhelyének oktatójához fordult tanácsokért.

Megfontolt döntések

Az oktató szerint annak függvényében, hogy milyen mértékű, illetve jellegű felújítási munkákat tervezünk, érdemes átgondolni, milyen feladatokat tudunk magunk elvégezni, illetve mihez kell feltétlenül szakembert hívni. – Amennyiben a célunk a lakás esztétikájának növelése, például egy tisztasági festés, laminált padló lerakása, konyhaszekrény átfestése, érdemes a saját kezünkbe venni a dolgokat. Az interneten nagyon jó DIY (csináld magad) videók és anyagok állnak rendelkezésre, ezekkel, valamint egy kis kézügyességgel sok munkát magunk is el tudunk végezni. Komplexebb, illetve szaktudást igénylő munkálatok esetén azonban érdemes szakemberhez fordulni – emelte ki, hozzátéve, amennyiben a felújítás több szakipari ágat is érint, elgondolkodhatunk generálkivitelező megbízásában is, aki koordinálja helyettünk a különböző munkálatokat. – Ebben az esetben a megrendelőnek jóval egyszerűbb dolga lesz. Ilyenkor érdemes több cég árajánlatát megkérni, anyag és díj vonatkozásában, referenciákkal és a beépítendő anyagok minőségi tanúsítványával együtt, valamint már ajánlati szinten tisztázzuk az ártartásra, garanciára és kötbérre vonatkozó kérdéseket. Ezek az információk jó összehasonlítási alapot biztosítanak a megfelelő választáshoz – foglalta össze.

A piacon az építőanyagok árai szinte napról napra változnak. Geronó Zoltán kifejtette, ha nem a megbízott vállalkozás biztosítja a beépítendő anyagokat, jó, ha konkrét terveinkkel több építőanyag-kereskedést is felkeresünk ajánlatkérés céljából. Érdemes utánaérdeklődni az ártartásnak, mennyiségi kedvezményeknek, illetve az előszerződés-kötés lehetőségének.

Megelőzés és előkészítés

– Ha az átalakítás vagy felújítás nem túl sürgős, beiratkozhatunk a munka elvégzéséhez szükséges szakmai oktatásra is. A DSZC palettáján szinte minden szakmai képzés megszerezhető esti tagozaton, az ingyenes felnőttoktatás keretei között. Betekintést nyerhetünk a különböző építőipari szakmák műhelytitkaiba, gyakorlati és elméleti tudást, egy új szakmát szerezhetünk, amelyet nemcsak a felújítás során, hanem az életben is kamatoztathatunk – hangsúlyozta az oktató.

Mivel az építkezés, felújítás roppant költséges dolog, ezért a hangsúlyt az állagmegóvásra és karbantartásra kell fektetni a szakember szerint. – Sok százezer forintot spórolhatunk például a gázkazánok éves karbantartásával, mert elkerülhetjük vele az idő előtti meghibásodást és készülékcserét. Ezenfelül költségtakarékos megoldás lehet, ha a mesteremberek előtt mi magunk készítjük elő a munkaterületet, a szaktudást nem igénylő feladatokat elvégezve. Ilyen például a régi csempe leverése, tapéta eltávolítása, hulladékelszállítás, anyagmozgatás. Ezek a munkafolyamatok jelentős tételt képviselhetnek a szakember árajánlatában – mondta, felhívva a figyelmet arra is, hogy az előzetes költségkalkulációnál nem árt gondolni a fuvardíjra, törmelékszállításra, veszélyes hulladékok kezelésére.

Péter Szabolcs