Január elsejétől nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük a 25 év alatti fiataloknak. A kezdeményezést 2021 elején jelentette be Orbán Viktor, az Országgyűlés pedig áprilisban fogadta el a javaslatot. Európában Lengyelország után másodikként hazánkban valósul meg az adókedvezmény, amelynek hatására a kormány szerint 22 százalékkal több pénzt vihetnek haza a fiatalok.

Nem kell igényelni



Az engedményre jogosultak január második hetében megkapták írásban az értesítést a kormánytól. A levélben azt is tudatják, hogy az adókedvezményt a bruttó átlagkeresetig lehet érvényesíteni. Az adómentesség természetesen a diákszövetkezeten keresztül vállalt munkára is vonatkozik. Ez automatikusan történik, nem kell külön igényelni – áll az értesítésben.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a kedvezményt, és az megjelenik az arra jogosult fiatal bérpapírján. Az szja-mentesség vonatkozik a munkabérre, a megbízásalapú jövedelemre, a bónuszra és a táppénzre is. De például külön adózó jövedelmekre, mint árfolyamnyereség vagy ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem már nem alkalmazható.

Kinek és mennyi jár?



A kedvezmény a 2022 előtti évekre is érvényes, amennyiben az előző év december 31-e utáni időszakban számolja el a munkáltató, vagy január 10-ét meghaladja a kifizetés – tudtuk meg a NAV közleményéből. A GKI gazdaságkutató intézet számítása szerint a 25 év alattiak közmunkásbér esetében 16 ezer 500 forintot, a minimálbért keresők számára 30 ezer forintot jelent, a garantált bérminimum esetén 39 ezer, míg az átlagbért keresők 64 ezer 200 forinttal kaphatnak többet.

Munkára ösztönözhet



Bodó Sándor a Napló érdeklődésére elmondta,

a kedvezmény nagymértékben ösztönözheti az eddig nem dolgozó fiatalokat, hogy munkába álljanak.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár úgy véli, a 25 év alattiak nettó jövedelmének növekedése erős motivációt jelenthet a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. – A külföldön dolgozó fiatal honfitársaink hazaköltözését is elősegítheti, hiszen ez komoly bérnövekedést okoz a 25 év alatti korosztálynál. Hajdú-Bihar megyében mintegy 17 ezer fiatalt érint az intézkedés, arra számítunk, hogy a foglalkoztatás az adókedvezmény miatt tovább nőhet körükben az elkövetkezendő időszakban, emellett csökkenhet a részmunkaidőben foglalkoztatottak száma is – tudtuk meg Bodó Sándortól.



– A párommal most költöztünk nagyobb lakásba, eddig egy kisebb minigarzonban laktunk. Azért is vágtunk bele, mert neki is megemelték a fizetését, és ő is megkapja a 25 év alattiaknak járó adókedvezményt. Úgy gondoltuk, hogy így jobban belefér, hogy egy kicsit tágasabb, kényelmesebb helyre költözzünk – mondta a Naplónak Kovács Laura. A 20 éves, szépségiparban dolgozó hölgy remek kezdeményezésnek találja a bevezetett adómentességet. Elmondta, több ismerőse jogosítványra vagy tandíjra gyűjti.



A 21 éves Kovács Cintia tervei megvalósítására fogja félretenni a ráadásként kapott összeget. – Nagyban megkönnyíti a megélhetésemet az adókedvezmény. Ez egy nagyon jó alap lesz egy lakásvásárláshoz, vagy az életem bármelyik elkövetkező nagyobb szakaszában hasznos lehet. Hálás vagyok a lehetőségért, mert így előre kiszámolva egész szépen lehet majd gyűjtögetni. Bár még nem tudom, pontosan hogyan fog zajlani – mondta.

Hajnal László