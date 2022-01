Büntetik, ha nem csökkent

Az árstoppal kapcsolatban a Magyar Közlönyben az is megjelent, hogy mire számíthat, aki nem tartja be a rendeletet. – Ha a hatóság jogsértést tapasztal, akkor kötelezően bírságol, ami 50 ezertől 3 millió forintig terjed és többször is kiszabható, és második alkalommal a korábbi tétel legalább kétszerese lehet. Ismételt jogsértésnél a kereskedő tevékenysége ideiglenesen, legalább egy napra, legfeljebb fél évre korlátozható. Ha az élelmiszerárstop megszegéséről fogyasztótól érkezik panasz, azt a hatóság közérdekű bejelentésként kezeli és haladéktalanul kivizsgálja. A vásárlók tájékoztatása érdekében az élelmiszereket árusító üzletekben, piacokon jól láthatóan információs táblákat kell kihelyezni a bejáratoknál – írják.