„A folyószámlahitel keretösszege több éven keresztül 3,5 milliárd forintban került meghatározásra az önkormányzat költségvetési rendeletében, azonban 2015-2019. években egyáltalán nem volt szükség a folyószámlahitel igénybevételére, ezért az elmúlt évek gazdálkodási tapasztalatai alapján 2018. évtől a folyószámlahitel keretösszegét 3,5 milliárdról 2,5 milliárd forintra csökkentette az önkormányzat. A pandémia miatt 2020. évben egy rövid időre vette igénybe az önkormányzat a folyószámlahitelt, de 2021. évben jelen előterjesztésig nem került sor az igénybevételére, és várhatóan már nem is lesz rá szükség év végéig. Mindez alapján 2022. évre is 2,5 milliárd forint összegben javaslom az önkormányzat által igénybe vehető folyószámlahitelt meghatározni. A folyószámlahitel igénybe vehető maximum keretösszegét, valamint a visszafizetéssel együtt járó kamatokat és egyéb járulékos költségeket be kell tervezni a 2022. évi költségvetési rendeletbe is. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet csak 2022. január 1-jén lép hatályba, azonban már most szükség van arra, hogy a Közgyűlés határozatban felhatalmazást adjon a hitelszerződés szakmai előkészítésére, a hitelintézettel történő egyeztetések megkezdésére” – írja az előterjesztő, Papp László polgármester.

