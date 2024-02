Különleges dolgot fotózott le valaki a Roncsbár tetején, a fotót pedig feltöltötte a Debrecenben Hallottam csoportba, ugyanis kíváncsi volt rá, mégis mi lehet. A debrecenieknek pedig több sem kellett, azonnal beindultak a találgatások, jöttek is a jobbnál jobb, egyben vicces megfejtések is.

Forrás: Debrecenben Hallottam / Facebook

Egy hozzászóló szerint ez nem más, mint maga Pataki Attila egy komolyabb este után, de szóba került az is, hogy ez csak egy halott földönkívüli lehet.

Azt mondták neki, hogy távozás után rendeznie kell a számlát. Így úgy döntött a helyszínen marad

– írta egy hozzászóló poénkodva.

Egy másik kommentelő szerint egyszerűen nem más, mint a tavalyi bújócska győztese. De volt, aki úgy véli, a fura alak egy virágkarneválról megmaradt hungarocell figura, egy peches tolvaj vagy csak hegedűs a háztetőn.

Szóba került természetesen a Kincsvadászok című műsor is, amiben Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa is szerepel, van, aki úgy véli, ott szerezték be a különös „dekorációt” a bárhoz.

De persze a helyes megfejtésre sem kellett sokat várni: a képen látható valami egy földönkívüli bábu, ami régen bent volt az épületben. Mondjuk az még most sem világos, hogy miért is került oda.

Neked van ötleted?