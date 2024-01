Akár a napindító kávét is pótolhatná, annyira kipattintja a szemeket az a bejegyzés, ami hétfő reggel jelent meg a Debrecenben Hallottam nevű Facebook-csoportban. A hatás kedvéért ezt most nem fogjuk kivonatolni, nem is nagyon lenne belőle mit, inkább betesszük ide a screenshotját, úgy teljes az élmény.

Forrás: Facebook / Debrecenben Hallottam

Csivavatenyésztők egyelőre nem jelentkeztek a pár óra alatt – érthetően – több száz reakciót kapó poszt kommentmezőjében, olyanok viszont igen, akiknek láthatóan sok volt ez így korán reggel, míg mások megpróbálták jó tanácsokkal ellátni a szerzőt. Idézünk is pár hozzászólást, szerencsére van miből válogatni:

Hány darab kell? Ugy értem mennyire rendszeres ez? Heti 3? Vagy elég lesz havonta? Jagd terriert vegyél.

Hangosan felolvastam, szerintem megidèztem valami dèmont.

Tiszta horror film. De előbb a falban lévő lényt kellene kiirtani, mert így az új kutyust is behuzhatja

Belaggolt a falba? Szólni kell az adminnak hogy csináljon egy szerver resetet, reméljük nem ugyanoda spawnol vissza...

Szerintem most megyek és betakarózok a biciklivel. Nem tudtam, hogy a rágcsálók ilyen betonbikák.

Reméljük, hogy mindössze trollkodásról van szó, és minden csivava jól van Hosszúpályiban, Hajdú-Biharban és az egész országban, mindenesetre árulkodó jel, hogy a kommentelők szerint ugyanez a poszt korábban már bekerült egy másik nagy taglétszámú Facebook-csoportba is, ahol hasonlóan osztatlan sikert aratott…