Nem egyszer olvashattunk már megható, meghökkentő, olyankor megbotránkoztató történeteket a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban, ám szombat reggel Haller Tünde Viola olyan élményét osztotta meg a csoporttagokkal, amivel sokak arcára mosolyt csalt.

Bejegyzésében részletezte, pénteken este a debreceni Vincellér utcáról kiinduló 24-es buszon utazott, a Hatvan utca környékén szurkolt kicsit magában, hogy tudják követni a 33-as buszt (átszállás miatt).

A 24-es tömegközlekedési eszköz vezetőjének mondtam kissé félve, ne haragudjon, hogy az első ajtónál jelzek és itt szeretnék leszállni, de el szeretném érni a 33-ast. Mire a buszsofőr azonnal reagálva jelezte, várjak, jelzi a kollégának, hogy legyen türelmes egy kicsit, van egy átszálló utas

– olvasható a Facebook-posztban.

Kiemelte, ez bármikor jólesett volna, de ilyen hidegben különösen. Vidáman intett át a 24-es jármű sofőrjének, mikor a lámpánál a 33-as mellé állt, és ugyanolyan vidáman köszönte meg a 33-asnak, hogy megvárta.

Ezt üzeni az olvasóknak

Haller Tünde Viola a Haon érdeklődésére úgy fogalmazott, azért osztotta meg a vele történteket, mert szerette volna, ha mások is tudomást szeretnek róla, ugyanis úgy véli, nemcsak a negatív eseteket, de a pozitív történéseket is meg kell osztanunk egymással. – Olvastam már buszvezetőkről sok negatív véleményt, és most az én élményem alátámasztja, hogy nem szabad általánosítanunk. Mindannyian emberek vagyunk, lehetnek rossz napjaink, viszont ha valakinek negatív tapasztalata van a buszsofőrökkel kapcsolatban, az nem azt jelent, hogy köztük ne lennének jószándékú sofőrök – fogalmazott. Megjegyezte,