Aki esetleg más hajdú-bihari együttesekre kíváncsi, a vármegyei I. osztályban például a Monostorpályi ha Hosszúpályiban legyőzi a Hajdúböszörményt, bajnokavatást is láthatunk, de a dobogóért vívott küzdelem szempontjából a Hajdúszoboszló–Hajdúsámson meccs is igazi kuriózum. A vármegye II. északi csoportjában a Józsa–Téglás találkozó azért lesz pikáns párharc, mivel a feleket mindössze egy pont választja el. A déli csoportban már hétről hétre szoros csatákat rendeznek, a Derecske–Nagyhegyes meccs előtt például nehéz jóslatokba bocsátkozni. A legalsóbb osztályban többek között Hosszúpályi–Újszentmargita és Bihartorda–Biharkeresztes mérkőzést is rendeznek, küzdésből bizonyára most sem lesz hiány.

Vármegyei focikörkép NB I., 32. forduló Vasárnap, 19.30: DVSC–Fehérvár NB III. Észak-Keleti csoport, 28. forduló Szombat, 17 óra: DEAC–DVSC II. Vármegyei I. osztály, 24. forduló Péntek, 17 óra: Létavértes–Bestrong 0–4 Szombat, 16.30: Hajdúszoboszló–Hajdúsámson, Sárréti DSK–BUSE, Nagyrábé–Balmazújváros, Monostorpályi–Hajdúböszörmény, Egyek–Hajdúnánás Vasárnap, 16.30: Nyíradony–DEAC II. Vármegyei II. o. észak, 24. forduló Szombat, 16.30: Hajdúdorog–Nyírábrány, Polgár–Nyírmártonfalva, Bocskai SE–Hajdúhadház, Józsa–Téglás, Görbeháza–Tiszacsege Vármegyei II. o. dél 1-4. hely, 3. forduló Szombat, 16.30: Esztár–Kaba, Földes–Püspökladány Vármegyei II. o. dél 5-8. hely, 3. forduló Szombat, 16.30: Nádudvar–Konyár, Derecske–Nagyhegyes Vármegyei II. o. dél 9-11. hely, 3. forduló Szombat, 16.30: Báránd–Komádi Vármegyei III. o. észak 1-4. hely, 4. forduló Szombat, 16.30: Bestrong II.–Nyíracsád Vasárnap, 16.30: Hosszúpályi–Újszentmargita Vármegyei III. o. észak 5-7. hely, 4. forduló Vasárnap, 16.30: Hortobágy–HTE II. Vármegyei III. o. észak 8-10. hely, 4. forduló Vasárnap, 16.30: Fülöp–Hajdúsámson II. Vármegyei III. o. dél 1-4.hely, 4. forduló Vasárnap, 16.30: Sárréti DSK II.–Biharnagybajom, Bihartorda–Biharkeresztes Vármegyei III. o. dél 5-7. hely, 4. forduló Vasárnap, 16.30: MASE–Kismarja Vármegyei III. o. dél 8-10. hely, 4. forduló Vasárnap, 16.00: Sáránd–Hajdúbagos