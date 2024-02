Eseménydús évtizedeket tudhat maga mögött Bíró Lajosné, akit Józsán mindenki csak Mancika néninek hív, hiszen egészen kiskorától már kapált édesapja kismacsi birtokán. Majd mikor felnőtt, akkor a kisiskolásokat jutalmazta meg finomabbnál finomabb falatokkal, konyhai dolgozóként.

Bíró Lajosnét Balázs Ákos alpolgármester is köszöntötte

Forrás: Czinege Melinda

Mancika néni február 17-én, szombaton töltötte a 90. születésnapját, ebből az alkalomból személyesen látogattunk el hozzá Balázs Ákos, Józsa önkormányzati képviselőjével közösen. A városatya egy gyönyörű virágcsokorral és emléklappal köszöntötte fel a szépkorút.

Megérkezésünkkor három unokájának képeivel, valamint egy gyönyörű epertortával találtuk szembe magunkat. Az édességet a születésnapos készítette nekünk; megjegyzem, nemcsak a szemet, hanem az ízlelőbimbókat is kényeztetve. Az ünnepelt mindeközben feltárta előttünk életének főbb eseményeit, melyeket a sorra bemutatott fekete-fehér képek elevenítettek meg számunkra. Az önkormányzati képviselővel régi közös történeteket is felidéztek, sőt, az egyik fényképen a politikus az édesanyját is felfedezte.