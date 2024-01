Tartalmas életút

90 év alatt rengeteg minden történt. A világháború borzalmaitól az átkoson és Kádár-korszakon át a rendszerváltásig – és azon túl is, több alkalommal alapjaiban változott meg a világ. Marika néni viszont gyermekéveire és a 80 évvel ezelőtti dolgokra is úgy emlékezett vissza, mintha csak tegnap lett volna. Nem véletlen ez, hiszen mindamellett, hogy sokat megélt, mái napig tudatosan figyel mentális és szellemi egészségére is. Ennek tükrében sztorikból sem volt hiány, nagy részletességgel számolt be nekünk élete legjelentősebb állomásairól és legmeghatározóbb emlékeiről. Természetes, hogy ilyenkor olyan gyermekkori emlékek is előjönnek, mint a nem messze tőle felrobbanó bombák és például az is, amikor valamennyien fent bújtak el az istálló padlásán az oroszok elől és a létrát felhúzva töltöttek ott éjszakákat.

A látogatásunk során a rengeteg pozitív történetet hallva viszont bizonyosságot nyert, ezekkel szerette volna érzékeltetni, minden nehézség ellenére, mennyire hálásak is lehetünk jelenlegi életünkért, hogy nekünk nem kell hasonló dolgokkal szembenéznünk.

Megszívlelendő gondolatok

Bár egy sérülés most nehezíti mindennapjait, aktív életet él és követi a világ dolgait. Gyermekei mellett rendkívül büszke 6 unokájára és 2 dédunokájára is, de a modern technológia eszközökről markáns véleménye van. Elképesztő volt hallgatni, ahogyan részletezte: a modern eszközök miatt ellelketlenedik a világ, az emberi kapcsolatok kárára megy a kényelem és a technika. – Nincsenek már azok a régi spontán „összeröffenések” sem, amik régen voltak – fogalmazott. A hosszú élet titkát is megkérdeztük tőle. Ő mindig, mindenkinek azt tanácsolta, hogy az ember le kell, hogy foglalja magát, aktív életet kell élni. De e mellett persze fontos, hogy élvezzük is a mindennapokat, mondta. Mai napig leül és játszik, rejtvényt fejt, kártyázik a többiekkel. Az is sokat jelent számára, hogy mindig vannak körülötte.