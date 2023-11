A flexitáriánus étrend legfőbb alapelve a fenntarthatóság, hiszen a bolygónk védelme érdekében a mértékletes húsfogyasztást és a növényi alapú táplálkozást helyezi előtérbe - írja az unideb.hu.

– A növényi alapú élelmiszerek globális piaci értéke több mint ötven milliárd dollár, ami 2030-ra várhatóan megháromszorozódik, ezért hatalmas potenciál van benne. Az előrejelzések szerint a következő években rohamosan nő majd a növényi alapú húspótló termékek és a laborhúsok népszerűsége. Hazánkban jelenleg a lakosság hat százaléka vallja magát flexitáriánusnak, ami nem marad el az Európai Unió átlagától, de ahhoz, hogy az étrendet népszerűsítő kommunikációs stratégiát lehessen kialakítani, először pontosítani és tudatosítani kell a vegetáriánus, a vegán és a flexitáriánus fogalmakat a lakosság körében – hívta fel a figyelmet Fehér András, a DE GTK egyetemi docense az I. Flexi Fórumon tartott előadásában.

Átfogó kérdések

A rendezvényt a Danone Magyarország Kft. szervezte a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karával és az Alproval közösen november 17-én a Böszörményi úti campuson. A helyszínválasztás nem véletlen, hiszen a DE GTK évek óta aktív szerepet vállal a flexitáriánus életmód gerincét képező fenntarthatósági vizsgálatok minden dimenziójában.

– Oktató, kutató kollégáink százas nagyságrendben jelentettek meg publikációkat, tudományos folyóirat-cikkeket a fenntarthatóság témakörében, melyekre ezres nagyságrendű hazai és nemzetközi hivatkozás érkezett. A terület aktuális kérdéseinek valamennyi vertikumával foglalkozunk az egészséges életmódtól kezdődően a körforgásos élelmiszertermelésen át a gazdaság fenntartható aspektusának vizsgálatáig. Külön öröm számunkra, hogy a változó élelmezési igények, élelmiszerfogyasztási szokások diploma- és szakdolgozatokban, valamint tudományos diákköri munkákban is közkedvelt témák a hallgatóink körében – hangsúlyozta Fenyves Veronika dékán a fórumot megnyitó beszédében.

Debrecenből egészséges város lesz

A Debreceni Egyetem tudásbázisára alapozva a helyi önkormányzat is több környezetvédelmi, fenntarthatósági lépést tett és tervez a közeljövőben.

– Az egyetemmel közösen dolgozunk egy környezeti monitoring rendszer kialakításán, ami kulcsfontosságú abban, hogy Debrecen egészséges város legyen, hogy egészséges élelmiszereket fogyaszthassunk és jó legyen a levegő minősége. Emellett a város következő időszakra vonatkozó Környezetvédelmi Programját is közösen dolgozzuk ki az intézmény szakembereivel. A helyi gazdaságnak jelentős szereplői az élelmiszer-előállítók – maga az egyetem is az –, így a jövő generációinak a szemlélete ebben a tekintetben is nagyon fontos. Ebben a folyamatban kiemelt szerepe van a maihoz hasonló fórumoknak is – emelte ki beszédében Balázs Ákos alpolgármester.

Az egész napos, szemináriumokból, workshopokból és kiegészítő aktivitásokból álló programsorozat részeként hirdették ki annak a pályázatnak az eredményét is, amelyre olyan kisfilmmel vagy kommunikációs kampánnyal jelentkezhettek a hallgatók, amely a növényi alapú étrendet népszerűsíti a fiatalok körében.

Közösen tehetünk a fenntarthatóságért

– Hazánkban a 18-24 év közötti fiatalok mutatják a legnagyobb hajlandóságot arra, hogy tegyenek az egészséges életvitelükért, az állatvédelemért vagy éppen a fenntarthatóságért. Ők a legnyitottabbak a növényi alapú termékek iránt is. Bízunk benne, hogy a Flexi Fórum rendezvénnyel és pályázattal motiválhatjuk az egyetemi hallgatóságot, hogy ötleteljenek azon, hogyan lehet a vegetáriánus, a vegán vagy épp a flexitáriánus étrendet népszerűsíteni. Közösen, kis lépésekkel ugyanis igenis tehetünk egy fenntarthatóbb világért, a klímavészhelyzet visszafordításáért, ami sokszor elképzelhetetlennek tűnik – fogalmazta meg a kezdeményezés célját Várkonyi Beáta, a rendezvényt szervező Danone Magyarország Kft. vállalati igazgatója.

A pályázatra beérkezett munkákat szakmai bizottság értékelte. A legjobb kampányt a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának hallgatóból álló Flexi Kalandorok csapata állította össze, a nyertes hallgatók: Nemes Nikolett, Török Barbara, Rácz Adél és Boros Henrietta Mónika.