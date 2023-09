Rendkívüli adással jelentkezik a PoénCast, ugyanis Anna helyett ezúttal a Hír FM-ről, valamint a Bulvárból Jeles podcastunkből sokaknak ismerős kollégánk, Nagy Dóra ugrott be. Ha már így alakult, Sanyi kapva kapott az alkalmon és a gyereknevelés mindennapi kihívásait dobta be témába.

Érdekes beszélgetés kerekedhet abból, ha a mikrofon egyik oldalán egy gyakorló anyuka, a másikon pedig egy olyan fiatalember ül, akinek van véleménye, meglátása a témával kapcsolatban, de mint egy jó futballszurkoló: csak a partvonalról dirigál. Hallgass bele legújabb beszélgetésünkbe és légy fültanúja annak a gyakorlat és az elmélet(nek szánt elmélkedés) összecsapásának. Vigyázat! Az epizód nyomokban komolytalanságot is tartalmaz.