A tősgyökeres debreceni Hüse Mihály kedden ünnepelte 90. születésnapját. A jeles alkalmon Madarász-Nagy Nikolett, a polgármesteri hivatal szociális osztályának munkatársa köszöntötte őt Debrecen városa nevében.

90 év nem semmi, de eltelt, ez már a múlté, most már előre kell tekinteni

– fogalmazott Hüse Mihály, aki felesége, Király Anna Éva, valamint két lánya, Juhászné Hüse Anikó és Szabóné Hüse Mónika jelenlétében fogadta a Haont, és kérésünkre felelevenítette élete főbb eseményeit. Mint megtudtuk, Mihály bácsi Ondódon nevelkedett, két fiútestvére mellett nőtt fel. Szülei mezőgazdasággal foglalkoztak, akiknek soha nem volt piszkos a munka, azonban édesapja hamar, 55 éves korában elhunyt. A családból már csak ő, illetve bátyja él.

Hüse Mihály és Madarász-Nagy Nikolett

Volánbusz vezetőként dolgozott

– Az életre soha nem panaszkodtam, ha egészség volt, akkor úgy éreztem, mindenem megvan. A katonaság után a Volánnál helyezkedtem el mint buszvezető és autószerelő. Csaknem 17 éven át jártam Hajdú-Bihar vármegyét, szerettem a munkámat, jól éreztem magam. Majd egy debreceni szakmunkásképzőben oktattam a fiatalokat, onnan mentem nyugdíjba is – hangsúlyozta, majd ránézett a nejére, és megosztotta velünk, hogyan és hol ismerte meg Anna nénit.

Hatvannégy éve találkoztam a kedves feleségemmel az egyik kollégám lakásán, ugyanis a nejem nővére, a kollégám felesége volt. Mondhatni, az első találkozásunk a mai napig tart, csak azóta nagyon sok minden történt

– fogalmazott mosollyal az arcán Mihály bácsi, aki a négy unokájára a legbüszkébb.

Sokat kirándultak, külföldön is jártak

Felesége 40 éven át gyermekgondozóként dolgozott, ő is nap mint nap járta utakat, azonban mindig volt egymásra, és a kikapcsolódásra idejük. – Szerettünk közösségi életet élni, mióta házasok vagyunk, 63 éve, azóta alig telt el olyan hétvége, hogy ne kirándultunk volna valamerre az országban, a Balaton környékén, vagy éppen külföldön. Imádtunk élni, szabadok voltunk, és a mai napig próbáljuk kihasználni, hogy a világra jöttünk. Pontosan 30 éve, hogy nyugdíjas vagyok, 23 éve lakunk a mostani debreceni otthonunkban, de a nyugdíjba vonulásomat követően sem gondoltam, hogy kész, vége, ennyi volt. Igaz, az egyik ajtó bezárult, de abban a pillanatban kinyílt egy másik. Kertészkedtünk sokat, és nemcsak itthon, hanem a saját kis kertészetünkben is, ahol volt mindenféle gyümölcsünk. Szóval éltük a csendes, de annál boldogabb nyugdíjas éveinket – tette hozzá.

Szabóné Hüse Mónika (balról), Király Anna Éva, Hüse Mihály és Juhászné Hüse Anikó

Teljesen önellátóak a mai napig

Mihály bácsi és felesége megosztotta velünk, a mai napig teljesen önellátóak, a lányaik segítenek nekik a bevásárlásban, de egyébként mindent megcsinálnak otthon.

Felkelünk, majd kigondoljuk, mit kellene készíteni ebédre, itthon rendben tartjuk a kertet, viszont a tévét csak késő délután, vagy este kapcsoljuk be. Hiába 64 éve együtt vagyunk a feleségemmel, nem unjuk egymást, ugyanúgy elbeszélgetünk, mint a találkozásunk első napján. Sőt, az újságból olvasunk is fel egymásnak, szóval nem unatkozunk

– fűzte hozzá.

Világéletében jókedvű volt

Ahogyan évtizedekkel ezelőtt, ma is a család a legfontosabb Mihály bácsi számára, viszont ez nem azt jelenti, hogy ne szeretne mulatozni. Leszögezte, fiatalkorában imádott táncolni, állítása szerint nem egy táncművész, de nem is azért perdült táncra, hogy megirigyeljék a mozgását, egyszerűen világéletében jókedvű volt, és az is maradt.

Nem szabad elkeseredni, arra gondolni, mit hoz majd a holnap, jön az anélkül is

– vágta rá, amikor kértük, árulja el nekünk a hosszú élet titkát. Továbbá hangsúlyozta, azt tudja tanácsolni a mai fiataloknak, hogy maradjanak mindig becsületesek, ne veszekedjenek, civakodjanak. Éljenek békében, és örüljenek minden egyes napnak. – Nagy szeretetben élünk, a lányaink minden hétvégén jönnek hozzánk, összegyűl a család, és persze hétköznap is meglátogatnak minket, mindig érdeklődnek a hogylétünk felől. A mai napig járunk étterembe, cukrászdába, szépen felöltözünk, ahogyan azt kell – mondta kacagva.