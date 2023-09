Fazakas Jánost (Bíró Rozália, RMDSZ-es parlamenti képviselő, az Európai Néppárt Nőszövetségének elnöke édesapját) köszöntötték 90. születésnapja alkalmából augusztus 31-én a berettyóújfalui önkormányzat emberei – tudatta Muraközi István polgármester a közösségi oldalán. A posztból kiderült, hogy János bácsi 18 esztendeje él a városban, ma is kiváló egészségi állapotban van, és még most is egyedül gondozza kertjét, tartja tisztán lakását és készíti finom borát.