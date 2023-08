Kirzsa András augusztus 25-én, Lajos napján töltötte be 90. életévét, a jeles alkalmat népes családja körében ünnepelte.

A nádudvari önkormányzat nevében Maczik Erika polgármester és Réz Szilárd alpolgármester is köszöntötte őt. Az ajándékcsomag és a csokor virág mellett átnyújtották az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott szépkorúakat köszöntő, névre szóló emléklapot is.

Kirzsa András püspökladányi családból származik, 1940-ben költözött a szomszédos Nádudvarra. Itt talált rá a szerelem is, szeretett feleségével 69 évig éltek boldog házasságban. Sajnos 2021-ben megözvegyült, napra pontosan két éve, augusztus 25-én volt a temetése élete párjának. Azóta is két-három naponta kijár a temetőbe. Kertjében szépen virítanak a rózsák, az őszirózsák – dicsérte meg a városvezető is. – Kell is– mondja Bandi bácsi – hiszen innen viszi a sírra a frissen vágott virágokat, amelyeket saját maga nevelget nagy szeretettel.

Kirzsa Andrást családtagjai is köszöntötték

Forrás: Marján László

Kitűnő szellemi és fizikai kondícióban

Aktív éveit a „szakiparnál”, az egykori termelőszövetkezet építészeti részlegénél töltötte. Brigádvezetőként ment nyugdíjba annak idején, s fiának adta át ott a stafétabotot. Sok jó munkát elvégeztek ott annak idején – emlékezik vissza a kitűnő szellemi és fizikai kondícióban lévő ünnepelt, akit ebből kifolyólag sokan fiatalabbnak is gondolják a koránál.

A helyi református egyházközség presbiterének is megválasztották korábban. Manapság a kertészkedés mellett kedvenc időtöltése, hogy az ablak melletti foteljében szundikál. – Mikor felébredek, kinézek az ablakon, majd újra szundikálok kicsit – jegyzi meg mosolyogva, némi öniróniával a három gyermeket, hat unokát és négy dédunokát magáénak tudó Bandi bácsi.

