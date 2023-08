– Komoly múltja, s hagyománya van ennek a rendezvénynek, melyet korábban Hortobágyon, Hajdúnánáson is megtartottunk, de az utóbbi öt évben már Tiszacsege vált a fő helyszínévé itt, ebben a galériaerdőben – mutatott körbe Forgács Barna, az Országos Magyar Vadászkamara Hajdú-Bihar Vármegyei Szervezetének elnöke. Mint fogalmazott, szerencsés a helyszínválasztás, ugyanis az idei nyár legmelegebb napját az árnyékos lombok alatt, enyhébb időben tölthetik el. Mint megtudtuk, jelenleg 3530 vadásza és 77 vadásztársaság van a vármegyének. Szombaton 25 szervezet képviseltette magát az örömfőzésen.

Forrás: Molnár Péter

Érdeklődőből, résztvevőből abszolút nem volt hiány, több százan döntöttek úgy, hogy augusztus utolsó szombatján a tiszacsegei Tisza-partot választják. Nem is jártak rosszul: a szervezők színpadi műsorokkal, előadásokkal, ugrálóvárral és különböző tematikus kiállítással, rengeteg finom étellel is készültek.

A rendezvény célja, hogy bemutassuk, közelebb vigyük az emberekhez, fiatalokhoz a vadászatot és a vadgazdálkodást, a természet szeretetét. Magyarországon igen magas fokú a vadászetika, amit a gyerekek itt is elleshetnek, eltanulhatnak

– tette hozzá Forgács Barna.

Fontos szerep hárulhat a hölgyekre

A Nemzetközi Vadászhölgy Találkozón a magyarok mellett szerb, szlovén és bolgár résztvevőkkel is találkozhattunk. Ha a vadászat történelmét megvizsgáljuk, eszünkbe juthat, nem feltétlen a hölgyeknek való sportként szerepelt az első évezredekben. – Ahogy a mai rendezvény is kiemeli, s mi is leszögeznénk, hogy a vadászat nem a vérengzésről szól, hanem a vadgazdálkodásról – hangsúlyozta kérdésünkre Vass Józsefné Zsóka, a Diana Vadászhölgy Klub borsodi szervezetének tagja. Mint kifejtette, sok olyan tevékenység van ezen a területen, melyet a nők akár jobban is el tudnak végezni: ilyen például a gyerekek szemléletformálása, a természetet szeretetére tanítása.

Egyre elterjedtebb a hölgyek között is a vadgazdálkodási tevékenység

Forrás: Molnár Péter

Szinte egymást érik a rendezvények Tiszacsegén, hiszen egy hét múlva harcsapaprikás-főző versenyt rendeznek majd a Tisza-parti városban. Szeli Zoltán polgármester elmondta, örömmel fogadták, hogy újfent ők adhatnak otthont a vármegyei vadásztársaság rendezvényének és a nemzetközi hölgyvadászok találkozójának.

Ez egy ideális hely, sokan szeretik, hiszen rengeteg árnyék van, és a mai melegben ez még inkább felértékelődik

– mondta a városvezető. A tiszacsegeiek idén sem érezhettek hiányt a rendezvényekkel kapcsolatban: volt húsvétváró, gyereknap, vármegyei idősek találkozója, halászléfesztivál és Csegei Révnap is.

– A helyi vadásztársasággal is nagyon jó a kapcsolatunk, kölcsönösen támogatjuk egymást. A Csegei Révnapon a segítségükkel tudtunk például mintegy 1400 csegei lakosnak ingyen ebédet osztani – emelte ki Szeli Zoltán.