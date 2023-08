Pongor Sándor tetoválóművész 2006 óta tevékenykedik a szakmában, népszerű focistákon is visszaköszönnek az alkotásai. Már egészen kicsi korában elhatározta: rajzzal szeretne foglalkozni, majd a tanulmányait is művészeti iskolában végezte. Hajdúságiként aligha lehet csodálkozni, hogy valakinek a szívügye a DVSC, és maga is rúgja/rúgta a bőrt. Szerette volna ötvözni a két szerelmét, a tetoválást és a focit.