Megújul az Egyetem Tér az idei Campus Fesztiválra. A tematikus standoknál a Debreceni Egyetem 27 szervezeti egysége egy-egy téma köré szervezve mutatja be a tudomány színes, könnyed vagy éppen humoros oldalát a fiataloknak, akik egy italra is DE a vendégei lesznek. Az idei fesztiválon bemutatkozik a Középiskolások Egyetemi Előkészítő Programja, a KEEP, amivel a továbbtanulás előtt állókat szólítja meg az intézmény, számolt be a hirek.unideb.hu.

Az Egyetem Tér szerdától vasárnapig, minden nap délután fél négytől várja a fiatalokat a Campus Fesztiválon, a tavalyi helyszínen, a Nagyerdei Kultúrparkkal szemben.

A programokról az egyetem hírportálján találhatnak további részleteket.