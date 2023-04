Még egy éve sincs, hogy mélyebben belelátok a Feeling belső, szó szerint családias, de annál mesteribben szervezett kulisszák mögötti életébe. A szervezet élén Takács-Pántya Barbara áll és vezényel szeretetteljes határozottsággal, aki nemrég a karneváli ruhaköltemények alapanyagának beszerzése és egy újabb versenyszervezés között engedett be magánéletébe a Nők világa-cikksorozat következő főszereplőjeként.

Vélhetően keveseknek mondok újdonságot azzal, hogy korábban Barbara táncosként is emlékezetes ívet futott be a parketten.

Amikor ezt elkezdtem, már akkor vártam, hogy legyen egy kislányom, aki megéli, amit akkor én a tánccal

– fordítja a legelején az anyaság felé beszélgetésünk képzelt iránytűjét. Barbara szerint mindez azért is nagyon fontos, mert a gyermekkori tánc az ő életében is összemosódott az egyébként példátlanul kiegyensúlyozott családi életével. – A tánc valószínűleg azért is lett nagy szerelmem, mert minden verseny vagy edzés összemosódott azzal, hogy a szüleimmel lehetek és büszkék rám – idézi fel, mint ahogy a rengeteg utazást is, melyekből szintén továbbadandó kötelékek születtek. – A szüleim rengeteget foglalkoztak és beszélgettek velünk, mindig az volt az elsődleges, hogy nekünk mi a jó. A nehézségek közepette is a legjobb megoldást keresték számunkra – fejti Barbara, mi is az, ami szülői példaképpé emelte felmenőit a szívében.

„Bellissima famiglia”

Barbara azt vallja: ahhoz, hogy az ember valamiben ki tudjon teljesedni, nagyon kell, hogy stabil háttér legyen mögötte. Ezek mentén úgy is építkeztek, hogy közös udvarban éljen együtt a három család: ők, a szüleik és a Barbara testvérének családja. Ez az olasz modell – mondja –, mely szerint a mai napig együtt járnak nyaralni, esténként beszélgetnek, együtt töltik a szabadidejüket az udvaron.

Anyukám a példaképem abban is, ahogy a házasságában viselkedik, és ahogy bennünket felnevelt. Mindent értünk tett, amikor például edzésem volt, az iskolához hozta ételhordóban az ebédet. A kocsiban ettünk, utána megvárta míg edzek, és még este leült velem tanulni

– emlékszik vissza Barbara, hozzáfűzve: visszatekintve ez anyagilag és emberileg is nagyon nehéz lehetett, mégis mindig megvalósult, amit a testvére vagy ő szeretett volna. – Próbálom mindezt én is megvalósítani anyaként és feleségként – térünk át a következő, létfontosságú szeretetkörére.

A férje, Árpád – akivel 13 éve házasok – marosvásárhelyi férfi, kicsit más értékrenddel, mint az övé, de kedves, türelmes erdélyi virtusával jól kiegészítik egymást. Meggyőződésük, hogy a párkapcsolatban az első az egymás iránti tisztelet, ami később még mélyebb érzelmi kapcsolattá válik.

Sosem fekszünk le haraggal és sosem veszekszünk a gyerekek előtt – összegzi titkukat.

Kamaszszerelem az övék, Barbara a volt Debreceni Tanítóképző Főiskolán tanult testnevelés szakon, amikor Árpi egy tornaversenyre érkezett Debrecenbe, az akkor frissen nyílt Főnix Csarnokba. – A debreceni főiskolás lányok feladata volt a sportesemény ideje alatt hoszteszkedni, s bár már ott megtetszettünk egymásnak, az a találkozás mindössze két hónapot adott nekünk – idézte fel. Útjaik elváltak, és majdnem tíz év telt el, mire újra találkoztak: Barbara cirkuszba ment az akkori barátjával, ott találkoztak újra, azóta elválaszthatatlanok egymástól.

Nélkülözhetetlen alappillére a hétköznapok egyensúlyának a csütörtöki barátnős délután, ezt akkor sem szívesen hagyta ki, amikor még egészen kicsik voltak a gyermekei. Házasságuk jótékony titka az is, hogy férjével kölcsönösen figyelembe veszik egymás igényeit.

Úgy lehet jól összecsiszolódni, ha ezeket az igényeinket is megosztjuk a társunkkal. Ha ez kölcsönös, minden jól működik, viszont két ember kell hozzá

– osztja meg a tapasztaltakat. Édesanyjától azt is megtanulta, hogy a gyermeknevelésbe jó bevonni a férfit is. Akár az éjszakai ringatásról, fürdetésről vagy pelenkázásáról van szó, Árpi mindenből kivette a részét. Mindez Barbara szerint nemcsak azért hasznos, mert erősíti a kötelékeket, hanem mert így az édesapák jobban átlátják az anya munkáját. – Az életünkben a gyermekvállalás is közös döntés volt, sok orvosi felkészülés után váltunk szülőkké – árulja el az áldásos együttműködés legmeghittebb okait.

Takács-Pántya Barbara

Forrás: Czinege Melinda

Amit nagyon fontosnak tart a családok életében, az az utazás, mindegy, hogy a szomszédos településről vagy külföldről legyen szó, de ugyanilyen fajsúlyosak a meghitt esték is. A Takács-Pántya családban a vacsorától a lefekvésig minden pillanat az övé, a Feeling-família így már megszokhatta, hogy a tánccal kapcsolatos kérdésekre Barbarától csak az altatás után, az éjszakai órákban kaphat választ. Az esték létfontosságáról újabb bizonyságot is elárul: az ágyukat asztalos igazította családi méretűvé, ezt pedig a legjobb döntésnek tartják, mivel a tágassá vált fekhelyen így mesével, kiskutyával, nevetéssel, csiklandozással telhetnek el az esték.

Belső tanácsadók

Barbara önmagával és az aktuális üggyel kapcsolatban is maximalista, mindezt viszont úgy, hogy a szíve semmiből nem maradhat ki még akkor sem, ha az netán gyengeségnek tűnik. Képes megsiratni minden egyesületi tagot, aki elbúcsúzik tőlük, a nála táncoló gyerekek egytől egyik „hozzánőnek”, a fogadott gyerekeiként terelgeti őket, akik cserébe megosztják féltett titkaikat is Barbarával.

Nagyon tudok szeretni, ezért is dolgozom fel az átlagosnál jóval nehezebben, ha a környezetemben valakit veszteség ér – jegyzi meg.

Amit nem tud elfogadni, az az igazságtalanság, és ha hazudnak neki. Nem tud mit kezdeni a hazugsággal, még akkor sem, ha annak a tapintat az oka. A negatív élményekkel a háta mögött Barbara sikeres művészeti vezetőként, feleségként, édesanyaként és féltő szülők lányaként is azt vallja: a legfontosabb, hogy a család mint bázis erős legyen, mert mindenhez ez ad erőt az életben.

SZD